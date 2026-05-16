Σύμφωνα με ξένα μέσα, η Αϊντχόφεν ενδιαφέρεται για τον Λούκα Γιόβιτς.

Σέρβικο δημοσίευμα αναφέρεται στο έντονο ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, μετά την εξαιρετική του σεζόν με τη φανέλα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός αναδείχθηκε σε έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της Ένωσης φέτος, σημειώνοντας 21 γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη, γεγονός που κέντρισε το ενδιαφέρον των Ολλανδών, που θέλουν να ενισχύσουν το ρόστερ τους για το Champions League.

Σύμφωνα με τη σερβική εφημερίδα «Kurir» και ολλανδικά ΜΜΕ, ο Γιόβιτς αποτελεί τον πρώτο στόχο της PSV για την κορυφή της επίθεσής τους. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, όπως μεταδίδει το εν λόγω μέσο, ένα ποσό που δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολλανδική ομάδα. Αν και ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, το δημοσίευμα σημειώνει πως μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του, δημιουργώντας ένα δίλημμα και για την ΑΕΚ.

Οι Σέρβοι σημειώνουν ότι από τη μία πλευρά, η διοίκηση της Ένωσης και ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμούν διακαώς την παραμονή του 28χρονου στράικερ κι έχουν ήδη προτείνει στον ίδιο νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές. Από την άλλη, αν ο Σέρβος φορ αρνηθεί να ανανεώσει, η ΑΕΚ αναγνωρίζει ότι η Αϊντχόφεν είναι μια ευκαιρία να ωφεληθεί οικονομικά από την πώλησή του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να τον χάσει ως ελεύθερο.