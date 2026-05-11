Γιόβιτς: «Η ΑΕΚ είχε δυνατό χαρακτήρα, αυτό μας κράτησε στις δύσκολες στιγμές»

Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς στην πρωταθληματική ανάρτησή του στο Instagram τόνισε πως η ψυχή και ο δυνατός χαρακτήρας της ομάδας ήταν εκείνα τα στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να φτάσει στον τίτλο.

Νωρίτερα η σύζυγός του, Σοφία Μιλόγεβιτς με ανάρτησή της είχε στείλει ένα φοβερό μήνυμα στήριξης προς τον ίδιο.

«Φοβερή σεζόν. Μια σεζόν που θα προκαλεί συναισθήματα για πάντα. Ο τίτλος είναι η ανταμοιβή για όλους μας, για όλα όσα επενδύσαμε, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Αυτή η ομάδα έδειξε ότι έχει σκληρό και δυνατό χαρακτήρα.

Και αυτό ήταν που μας κράτησε στον δρόμο προς τον τίτλο όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα και σίγουρα υπήρξαν δύσκολες στιγμές.

Τώρα είναι ώρα για γιορτή. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, απόλαυσα πραγματικά κάθε στιγμή και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους φιλάθλους».