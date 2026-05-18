Ροντινέϊ: «Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας για το Πρωτάθλημα, θα γυρίσουμε πιο δυνατοί»

Ο Βραζιλιάνος που σκόραρε και απέναντι στην ΑΕΚ έκανε ένα ποστάρισμα σε μία μορφή απολογισμού για το πώς έκλεισε η σεζόν για τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα το post του Ροντινέϊ - που έβαλε 4 γκολ στα Play Offs για τους Πειραιώτες - στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός (1-1) ανέφερε τα εξής: «Τέσσερα γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια. Σε ευχαριστώ Θεέ που μου δίνεις την δύναμη κάθε μέρα ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, δηλαδή να παίζω ποδόσφαιρο και να το απολαμβάνω.

Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας (για το Πρωτάθλημα) που δεν πετύχαμε φέτος τον στόχο μας που ήταν να γίνουμε Πρωταθλητές αλλά να είστε σίγουροι πώς θα γυρίσουμε πιο δυνατοί γιατί είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού»!