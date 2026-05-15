Σε τουρνουά με αντιπάλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους θα βρεθούν οι Κ16 και Κ12 του Παναθηναϊκού.

Τα κλιμάκια των ακαδημιών του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να συλλέγουν εμπειρίες συμμετέχοντας σε σπουδαία τουρνουά όπου κοντράρονται με αντιπάλους από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά την Κ17 και την συμμετοχή της σε τουρνουά στην Ουγγαρία, όπου αντιμετώπισε ομάδες σαν τη Γιουβέντους και τη Γκενκ, είναι η σειρά της Κ16 και της Κ12 να ζήσουν υπέροχες στιγμές τεστάροντας ταυτόχρονα τις δυνατότητές τους ενάντια σε κορυφαίες ομάδες.

Η Κ16 θα πάρει μέρος στο «Liam Brady Cup» του Λονδίνου, που θα διαρκέσει τρεις μέρες (15-17/05) κι εκεί θα βρεί απέναντί της κλαμπ όπως η Άρσεναλ και η Φέγενορντ.

Η Κ12 θα ταξιδέψει τις ίδιες μέρες στη Νάπολι όπου θα πάρεις μέρος στο τουρνουά «Davide Nuzzo 12o Trofeo Internazionale». Εκεί θα κοντραριστεί με ομάδες όπως η Νάπολι, η Γιουβέντους, η Ρόμα και η Λάτσιο.