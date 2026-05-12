O τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Κ19 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού δίχως παρουσία φιλάθλων!

Μπορεί δύο σερί χρονιές ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας να έχει γίνει παρουσία χιλιάδων φιλάθλων και των δυο ομάδων, όμως ο τελικός του Κυπέλλου Κ19 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, στο γήπεδο του Παναιτωλικού, θα γίνει μεταξύ... συγγενών και φίλων!

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία για τον τελικό της 15ης Μαΐου (18:00) δεν θα εκδοθούν εισιτήρια για φιλάθλους. Η είσοδος στο γήπεδο του Αγρινίου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ονομαστικοποιημένες λίστες και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά τον απαιτούμενο έλεγχο.

Από κάθε ομάδα δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν το πολύ 70 άτομα, συγγενικά πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και των προπονητών τους, καθώς και 10 άτομα, μέλη των Δ.Σ. και στελέχη των δυο φιναλίστ.

Φυσικά δικαίωμα εισόδου θα έχουν στελέχη του «οικοδεσπότη» Παναιτωλικού και της διοργανώτριας αρχής, της Super League.

Θυμίζουμε πως στο «σπίτι» του Παναιτωλικού θα φιλοξενηθεί και ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα υπάρξει παρουσία κόσμου, εν αντιθέσει με την περασμένη σεζόν.