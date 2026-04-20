Ένα πρωτοφανές σκηνικό έλαβε χώρα στον τελικό Κυπέλλου Ολλανδίας, καθώς ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι απάντησε σε τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Απίστευτο κι όμως... ολλανδικό! Ο γνωστός διαιτητής Ντάνι Μάκελι απάντησε σε τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ολλανδίας ανάμεσα σε Άλκμααρ και Ναϊμέγκεν, που έληξε με το θριαμβευτικό 5-1 για την Άλκμααρ, η οποία πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο ύστερα από 13 χρόνια.

Αυτό όμως που έκλεψε την... παράσταση δεν ήταν αγωνιστικού περιεχομένου. Ο Ολλανδός διαιτητής Μάκελι, ο οποίος έχει διευθύνει και αγώνες για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League απάντησε στο τηλέφωνο αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους, αφού είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, η απίστευτη αυτή σκηνή διαδραματίστηκε αμέσως μετά το 3-0 της Άλκμααρ στον τελικό του Ρότερνταμ, όταν 43χρονος «άρχοντας του αγώνα» απάντησε στους υπαλλήλους ασφαλείας του γηπέδου, καθώς υπήρχαν υποψίες για χρήση πυροτεχνημάτων. Μετά από το πρωτόγνωρο περιστατικό, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά με την Άλκμααρ να κατακτά με εμφατικό τρόπο το 5ο κύπελλο της ιστορίας της.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Ντάνι Μάκελι έχει σφυρίξει πέντε αναμετρήσεις ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα το Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2023), το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 (2022), το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (2020) το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (2021) και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 (2026), με το πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος της Ένωσης και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.