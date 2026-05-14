Ο Ολυμπιακός έχει να δει εδώ και τέσσερις μήνες επιθετικό του να σκοράρει στο «Γ. Καραϊσκάκης», μια κατάσταση αρκετά ασυνήθιστη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 1-0 του Παναθηναϊκού (13/5) για την 5η αγωνιστική των Playoffs και έκανε σημαντικό βήμα για την κατάληψη της 2ης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν σχετικά καλή εικόνα μπροστά σε όσους έδωσαν το παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα της Τετάρτης, και βρήκε το γκολ της νίκης με κοντινό τελείωμα του Ρόντινεϊ από το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, ένα αρνητικό και ασυνήθιστο σερί συνεχίστηκε στο Φαληρικό γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει να δει από τον περασμένο Γενάρη έναν επιθετικό του να βρίσκει δίχτυα στο... σπίτι της ομάδας. Για την ακρίβεια, από τις 24 εκείνου του μήνα, όταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με πλασέ έκρινε το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο (1-0).

Έκτοτε, ακολούθησαν συνολικά 8 παιχνίδια (μαζί με το χθεσινό), όπου η Πειραϊκή ομάδα πέτυχε μόλις... τέσσερα γκολ, δηλαδή μισό γκολ ανά αγώνα, με τους σκόρερς να είναι οι Πιρόλα και Γιαζίτσι με Παναιτωλικό (2-0), και δις ο Ρόντινεϊ (με ΠΑΟΚ 1-1 και ΠΑΟ 1-0). Το παραπάνω περίεργο στατιστικό πέραν του ότι υποδηλώνει την επιθετική ανομβρία του Ολυμπιακού, που το τελευταίο διάστημα αδυνατεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του, αποδεικνύει και το γεγονός πως οι στράικερς του βρίσκονται σε... κακό φεγγάρι.

Τρανή απόδειξη άλλωστε ο Ελ Καμπί, με τις ευκαιρίες που δεν κατόρθωσε να μετουσιώσει σε γκολ στην ισοπαλία με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης» από τις 24/1