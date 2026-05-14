Δεν τελειώσαμε...

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την προτελευταία αγωνιστική των play off και για αποτελέσματα που κρατάνε ζωντανό το σασπένς για την δεύτερη θέση καθώς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα πέσουν μαζί στο νήμα.

Πρώτα τα δεδομένα. Δεν φαινόταν πολύ πιθανό να γίνει μάχη για την δεύτερη θέση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του δυο ματς πιο δύσκολα: έπρεπε να παίξει με τον ΠΑΟ, που στο πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη δεν κέρδισε, και μετά να πάει στην Νέα Φιλαδέλφεια στην φιέστα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ υποδεχόταν την ΑΕΚ μετά την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, άνετη και χαλαρή και ολοκληρώνει στην Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟ σε ένα ματς που ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει με κόσμο. Η πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να κάνει δυο νίκες (και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού να μην έχουν καμία σημασία) ήταν μεγάλη. Κι όμως κάτι άλλαξε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό στην διαδικασία των play off και εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την AEK στην Τούμπα απέκτησε ένα μικρό αβαντάζ για να βγει δεύτερος δηλαδή να βρεθεί στα play off του Τσάμπιονς λιγκ με ένα αντίπαλο λογικά στα μέτρα του και την συμμετοχή στο Europa League εξασφαλισμένη. Αν ο Μύθου δεν είχε προλάβει να ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ στο 88΄ο Ολυμπιακός θα πήγαινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζοντας πως θα είναι δεύτερος και με μια ισοπαλία. Τώρα αυτή μπορεί να μην του φτάνει αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Βέβαια ο Ολυμπιακός μπορεί να τα καταφέρει να τερματίσει δεύτερος κι αν ο ΠΑΟΚ απλώς δεν κερδίσει τον ΠΑΟ. Όπως και να χει το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κρατά την τύχη στα χέρια του απέναντι στον Ολυμπιακό από τον οποίο δεν έχει χάσει ποτέ φέτος σε πέντε ματς αποτελεί κατόρθωμα.

Αλλά ας δούμε μερικές λεπτομέρειες των χθεσινών παιγνιδιών.

Τυχερός που δεν έχασε

Αν κάτι έχει φανεί μέχρι τώρα στα play off είναι ότι ο ιός της βαθμολογικής αδιαφορίας δεν έχει προσβάλει κανένα. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική ή για να το πω διαφορετικά το τι θα συμβεί θα έχει να κάνει με την απόδοση των ομάδων και με τίποτα άλλο. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ είναι βαθμολογικά αδιάφοροι, αλλά όπως αποδεικνύεται στο μυαλό όλων δεν υπάρχει μόνο η βαθμολογία: υπάρχει και το γόητρο. Η ΑΕΚ ήταν αξιόμαχη στην Τούμπα: σίγουρα δεν θέλει να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με ήττα στην φιέστα. Ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στην Τούμπα υπενθύμισε ότι η ΑΕΚ τρέχει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, δήλωσε για αυτό υπερήφανος και τόνισε ότι αποτελεί κίνητρο η συνέχισή του: νομίζω πως το να αφήσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό εκτός Τσάμπιονς λιγκ θα το δει σαν υποχρέωση – ένα κερασάκι στην τούρτα μιας σπουδαίας σεζόν. Κι ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι απίθανο να μην καταφέρει να κερδίσει τον αδιάφορο ΠΑΟ: η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν είναι στα καλύτερα της. Στην διαδικασία των play off κέρδισε μόνο τον Oλυμπιακό στην Τούμπα και κανένα άλλο παιχνίδι μέχρι τώρα. Και χθες ο ΠΑΟΚ ήταν μάλλον τυχερός που δεν έχασε.

Άλλη ΑΕΚ περίμενε

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε χθες από την ΑΕΚ που βρήκε μπροστά του κι αυτός ήταν ο βασικός λόγος της μέτριας εμφάνισής του: φαινόταν να περιμένει μια ΑΕΚ πιο χαλαρή. Ο Νίκολιτς έκανε μεγαλύτερο ροτέισον από το προβλεπόμενο. Επιβράβευσε τους πρωταγωνιστές της ανατροπής κόντρα στον ΠΑΟ Ζίνι και Ζοάο Μάριο και ειδικά ο πρώτος αναστάτωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ ταλαιπωρώντας τον ακάλυπτο Μπάμπα. Ξεκίνησε τον Πενράις αντί του Πήλιου, αλλά αν αυτό ήταν προβλεπόμενο δεν μπορείς να πεις το ίδιο για την εμφάνιση στην βασική ενδεκάδα των Βίντα και Μπρινιόλι - αυτούς άλλον κανείς δεν τους περίμενε. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ αποδείχτηκε αρκετά ισορροπημένη, είχε παίκτες που κάλυψαν καλά τις πλάγιες γραμμές και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο σχεδόν ακύρωσε την επίθεση του ΠΑΟΚ. Και όταν όμως ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα το δεύτερο ημίχρονο πίεσε, είχε ένα καλό πρώτο εικοσάλεπτο και απείλησε τον Μπρινιόλι που χρειάστηκε να κάνει δυο σπουδαίες επεμβάσεις, η ΑΕΚ είχε χώρους για καταπληκτικές αντεπιθέσεις και με τον Κοίτά και με τον Ζίνι που είχε και δοκάρι: ο ΠΑΟΚ με τους Μεϊτέ και Οζντόεφ πολύ μακριά από την φόρμα τους είχε μεγάλο πρόβλημα κάλυψης της άμυνας. Ο Νίκολιτς το είδε κι έστειλε στο γήπεδο τον Γιόβιτς και τον Κουτέσα και η πρώτη συνεργασία των δύο έφερε το γκολ του 0-1 που προέκυψε μετά από πάσα του Κουτέσα και εκτέλεση του Σέρβου φορ που η άμυνα του ΠΑΟΚ έχασε εντελώς. Προηγουμένως η ΑΕΚ είχε σκληρύνει στη μεσαία γραμμή όταν μπήκε και ο Λιούμπισιτς και θα είχε πάρει το ματς αν απλά ήταν λίγο πιο προσεχτικότερη.

Ο Λουτσέσκου κοίταξε τον πάγκο του για να βρει λύσεις, αλλά δεν είδε πολλές. Ηταν τυχερός γιατί τον γλύτωσε από ήττα ένας αναπληρωματικός, ο νεαρός Μύθου βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 88΄ μετά από ένα κόρνερ του Ζίφκοβιτς στην εξέλιξη του οποίου νίκησε με κεφαλιά τον Βίντα: αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες τελικές του ΠΑΟΚ μετά το γκολ του Γιόβιτς – ο γηπεδούχος έμοιαζε παραδομένος και γιατί οι απουσίες του Ζαφείρη, του Ντεσπότοφ και του Καμαρά στέρησαν από τον Λουτσέσκου λύσεις.

Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα του αλλά κυρίως με την μεσαία γραμμή του. Η κόπωση του Μεϊτέ φαίνεται: ο ΠΑΟΚ όπως συμβαίνει καιρό τώρα στην επίθεση έχει απλά στιγμές – όλα εξαρτώνται από την διάθεση του Κωνσταντέλια και του Ζίφκοβιτς, ροή παιγνιδιού δεν υπάρχει. Βέβαια απέναντι στον ΠΑΟ ο Λουτσέσκου μπορεί να ρισκάρει πιο πολύ. Γιατί ο Παναθηναϊκός επιθετικά δεν δημιουργεί τίποτα.

Ένα γκολ ήταν αρκετό

Η ανικανότητα του ΠΑΟ να δημιουργήσει μια έστω ευκαιρία της προκοπής είναι αυτό που χαρακτήρισε το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. O Ροντινέι ήταν αυτός που το έκρινε σκοράροντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από μια προσπάθεια του Ταρέμι η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Λαφόν και στρώθηκε στον Βραζιλιάνο που έχει πετύχει τρία γκολ στα play off και έχει δώσει στον Ολυμπιακό επτά πολύτιμους βαθμούς. Ο Ροντινέι ως εξτρέμ είναι μια από τις λίγες αλλά ουσιαστικές εμπνεύσεις του Μεντιλίμπαρ που χθες δικαιώθηκε και γιατί προτίμησε τον Ταρέμι από τον Ελκαμπί στο αρχικό σχήμα. Το γκολ του Βραζιλιάνου ήρθε ελάχιστα λεπτά έπειτα από ένα γκολ του Μπρούνο που δεν μέτρησε για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα που είδε το VAR . Το Καραϊσκάκη έβραζε μετά την ακύρωση αυτού του γκολ, ο πάγκος του Ολυμπιακού διαμαρτυρόταν, αλλά στη φάση του γκολ του Μπρούνο έχει φανεί ότι αυτό που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν για να βρει το γκολ που από την αρχή έψαχνε ήταν απλά να πατήσουν την περιοχή και κάποιοι άλλοι παίκτες εκτός από τους Ταρέμι, Τσικίνιο και Ζέλσον που το έκαναν από την αρχή χάνοντας ευκαιρίες – όχι πολλές αλλά σημαντικές. Το έκανε τελικά ο Ροντινέι, απλά ακολουθώντας μια φάση και βρήκε το γκολ της νίκης.

Χωρίς τελική στην εστία

Ο Μπενίτεθ προτίμησε αυτή τη φορά να δοκιμάσει το 4-4-2, έβαλε τον Σβιντέρσκι δίπλα στον Τετέι και κράτησε στην ενδεκάδα τους Αντίνο και Ταμπόρδα στο πλάι: το σχήμα ήταν φουλ επιθετικό κι αυτή η επιλογή του Ισπανού μάλλον οφείλεται στο ότι πίστευε πως η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είναι στα καλύτερά της. Το αποτέλεσμα ήταν να δούμε ένα παιχνίδι στο οποίο ειδικά στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε καλός ρυθμός, αν όχι και πολλές φάσεις. Για την ακρίβεια και στα 90 λεπτά όποιες φάσεις υπήρξαν, τις έκανε ο Ολυμπιακός: ο Λαφόν ήταν καθοριστικός σε τρεις – τέσσερις περιπτώσεις σταματώντας τους Ταρέμι και Τσικίνιο, ενώ ο Ζέλσον συνεχίζει την προσπάθεια του να αστοχήσει από κάθε πιθανή θέση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σουτάρει ποτέ στην εστία του Τζολάκη ενώ στο δεύτερο ημίχρονο είναι εντελώς ακίνδυνος παρά την όρεξη του Τετέι και τις αλλαγές του Μπενίτεθ που έστειλε στο γήπεδο όποιο επιθετικό είχε διαθέσιμο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αδιάφορος, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Αλλά δεν χωρά αμφιβολία πως για να κερδίσει την αήττητη από τον Οκτώβριο ΑΕΚ και να βγει δεύτερος θα χρειαστεί να κάνει πάρα πολλά παραπάνω.

