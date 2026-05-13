ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς θα κάνει επέμβαση στον μηνίσκο
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, ο «Γκάτσι» έχει έναν τραυματισμό στον μηνίσκο και θα μπει για μια μικρή επέμβαση προκειμένου να τον ξεπεράσει πλήρως.
«Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο. Θα κάνει αύριο επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό», ανέφερε ο Νίκολιτς.
