Παναθηναϊκός: Με Σφιντέρσκι, Τεττέη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική των Play Offs, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κατεβάζει τους «πράσινους» με σύστημα 4-4-2 και τους Σφιντέρσκι και Τεττέη επιθετικό δίδυμο.
Συγκεκριμένα ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Καλάμπρια δεξί μπακ, ο Κυριακόπουλος αριστερό και οι Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ. Στην μεσαία γραμμή την τετράδα θα αποτελέσουν οι Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα και Αντίνο και στην επίθεση ξεκινάνε οι Σφιντέρσκι και Τεττέη.
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρή, Παντελίδης, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Πάντοβιτς
Our XI for tonight’s derby #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/GE1K0ONDA9— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 13, 2026
