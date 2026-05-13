Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το ματς με Παναθηναϊκό.

Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών με τον Ταρέμι ως βασικο φορ για αυτό το ντέρμπι (στο Φάληρο) των Play Offs της Stoiximan Super League 1 έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα. άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, οι 2 εξτρέμ οι Ζέλσον και Ροντινέϊ και φορ ο Ταρέμι. Άρα ο Ελ Καμπι είναι εκτός 11άδας, όπως είχαμε καταγράψει σχετικά.

Στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Λιατσικούρας και Μουζακίτης.

