Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον Παναθηναϊκό, βασικός ο Ταρέμι
Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών με τον Ταρέμι ως βασικο φορ για αυτό το ντέρμπι (στο Φάληρο) των Play Offs της Stoiximan Super League 1 έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα. άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, οι 2 εξτρέμ οι Ζέλσον και Ροντινέϊ και φορ ο Ταρέμι. Άρα ο Ελ Καμπι είναι εκτός 11άδας, όπως είχαμε καταγράψει σχετικά.
Στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Λιατσικούρας και Μουζακίτης.
