Την 4η σερί νίκη στα playoffs πέτυχε ο Αρης, που πέρασε κι από το Πανθεσσαλικό (1-2) κόντρα στον Βόλo. Χόνγκλα και Τριανταφύλλου (αυτ.) τα γκολ της νίκης...

Ο Άρης πέτυχε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στα Playoff 5-8 και η αλήθεια είναι ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν εμφατική απέναντι στον πολύ κακό Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 1-2 χάρη στο γκολ του Χόνγκλα και το αυτογκόλ του Τριανταφύλλου έχοντας όμως τρία δοκάρια (σ. σ. δύο από τον Καντεβέρε) και σωρεία χαμένων ευκαιριών καθώς οι γηπεδούχοι απέφυγαν τη συντριβή λόγω των αποκρούσεων του τερματοφύλακα Μορέιρα στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν άλλαξε το 4-2-3-1, προχώρησε όμως σε αλλαγές στα πρόσωπα. Τεχέρο και Μεντίλ ήταν οι δύο ακραίοι μπακ με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Σούντμπεργκ-Ροζ και στον άξονα της μεσαίας γραμμής τους Ράτσιτς-Χόνγκλα. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ μετατέθηκε στον άξονα καθώς στα άκρα της επίθεσης ήταν οι Γιαννιώτας, Μπουσαΐντ και στην κορυφή ο Τίνο Καντεβέρε.

Για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε στην τριάδα των στόπερ τους Χέρμανσον, Μύγας και Γρόσδης. Κόμπα και Μαρτίνες ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ πίσω από τον Χουάνπι. Τζόκα και Γκονζάλες ήταν οι δύο full back με δίδυμο στην επίθεση τους Λάμπρου, Ουρτάδο στο 3-5-2 των γηπεδούχων.

Η υπέροχη εκτέλεση του Χόνγκλα

Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο αποδίδοντας όμορφο ποδόσφαιρο μέσα από τις off ball κινήσεις και κάθετες πάσες, κυρίως, του Ράτσιτς. Από δύο διαδοχικές βρήκε εξάλλου τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του Βόλου και μάλιστα με εξαιρετική εκτέλεση (εξωτερικό φάλτσο) από τον Μάρτιν Χόνγκλα (0-1, 21’).

Οι «κίτρινοι» έβγαιναν συνεχώς στην πλάτη της άμυνας του Βόλου είτε με τους Γιαννιώτα, Γκαρέ, είτε με τον Καντεβέρε ο οποίος στο 23’ δεν αξιοποίησε το σοβαρό λάθος του Μορέιρα και από πλάγια θέση, σε άδεια εστία, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε στάθηκε άτυχος στη φάση του 31ου λεπτού καθώς η εκτέλεσή του από πλάγια θέση εκτός περιοχής – και με τον Μορέιρα εκτός εστίας – είδε την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι.

Ρεσιτάλ λαθών από τον Βόλο

Ο Άρης είχε κι άλλες στιγμές για να σκοράρει δεύτερο τέρμα αλλά του έλειψε η τελική προσπάθεια. Σαν δηλαδή τη βιαστική τελική πάσα του Μπουσαΐντ στο 16’ ή τη λανθασμένη παρέμβαση του εκτεθειμένου Γιάννη Γιαννιώτα στο 34’ σε προσωπική φάση του Γκαρέ. Ο Βόλος παρουσιάστηκε πλήρως αποσυντονισμένος, με σοβαρά λάθη στην άμυνα και από τον τερματοφύλακα Μορέιρα. Απείλησε στο 15’ έπειτα από σέντρα του Τζόκα κι όταν η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά αλλά ο Αθανασιάδης απομάκρυνε επί της γραμμής της περιοχής.

Ο Καντεβέρε τα έχασε…

Μέσα σε δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τίνο Καντεβέρε είχε τρεις στιγμές για να σκοράρει. Στο 50’ ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε νικήθηκε από τον Μορέιρα σε τετ α τετ σε μια φάση η οποία κρίθηκε ως μη γενόμενη λόγω οφ σάιντ. Ακολούθησε η εκτέλεση από το ύψος της περιοχής όπου η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι και η 3η, δευτερόλεπτα μετά, όπου την έστειλε ψηλά πάνω από την εστία.

Ο Λάμπρου το έβαλε…

Ο Λάζαρος Λάμπρου δεν πήρε πολλές μπάλες μεταξύ μεσαίας γραμμής και περιοχής του Άρη αλλά όσες φορές έγινε κάτοχος, έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην άμυνα των «κίτρινων». Αυτό έπραξε και στο 54’ όπου έφτασε στο σημείο του πέναλτι και εκτέλεσε για το 1-1 του Βόλου.

Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ καθώς με τη σέντρα ο Ούρος Ράτσιτς έκανε μια υπέροχη πάσα στον Γιάννη Γιαννιώτα και στην παράλληλη σέντρα του τελευταίου, ο Τριανταφύλλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα (1-2).

Η επιστροφή του Μορόν

Μετά την ολιγόλεπτη συμμετοχή του στην πρεμιέρα των Playoff με τον Λεβαδειακό, ο Λορέν Μορόν επέστρεψε στη δράση στο… πρώτο κύμα αλλαγών του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ισπανός θα μπορούσε να είχε σκοράρει και στο 67’ αλλά δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά έπειτα από την απόκρουση του Μορέιρα στο δυνατό σουτ του Ράτσιτς.

Στο 72’ ο Μορόν απείλησε από πλάγια θέση και μάλιστα η μπάλα «βρήκε» στο κάθετο δοκάρι μετά την απομάκρυνση του Μορέιρα. Ξανά ο τερματοφύλακας του Βόλου γλίτωσε τον Βόλο με τρομερή απόκρουση.

Στο 79’ ο Νοά Σούντμπεργκ υπέστη διάστρεμμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το χορτάρι. Δίχως άλλον στόπερ στη σύνθεσή του, ο Μάρτιν Φρίντεκ χρειάστηκε να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.

Αδυναμία στο τελείωμα

Ο Άρης συνέχισε να χάνει ευκαιρίες είτε με τον Μορόν είτε με τον Γιαννιώτα ή ακόμη να μην έχει την τελική πάσα. Αυτό είδε ο Βόλος και στα τελευταία λεπτά ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήταν αυτή στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων όπου ο Αθανασιάδης απομάκρυνε σε κεφαλιά του Τριανταφύλλου έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ουρτάδο (Βόλος), Ράτσιτς (Άρης)

MVP: Ένα ακόμη εξαιρετικό παιχνίδι από τον Ούρος Ράτσιτς ο οποίος ήταν παντού και μοίρασε υπέροχα την μπάλα αποτελώντας τον βασικό άξονα κάθε επιθετικής προσπάθειας της ομάδας του.

Στο ύψος τους: Ο Μάρτιν Χόνγκλα λειτούργησε αποτελεσματικά στον άξονα όπως και οι Γιαννιώτας-Γκαρέ στην επίθεση. Ο Καντεβέρε ήταν δραστήριος, επιβεβαίωσε όμως και τη δυσκολία του στο γκολ. Ο Λάζαρος Λάμπρου για τον Βόλο, όχι μόνο για το γκολ που σημείωσε. Ο Μορέιρα έκανε κακό πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο γλίτωσε την ομάδα του από πολύ βαριά ήττα.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικώς ο Βόλος. Με εξαίρεση τον Λάζαρο Λάμπρου, οι υπόλοιποι – σε όλες τις γραμμές – έκαναν κακό παιχνίδι.

Η «γκάφα»: Η φάση του 23ου λεπτού. Είτε εστιάσει κανείς στην κακή αντίδραση του Μορέιρα είτε στην άστοχη εκτέλεση του Καντεβέρε (από πλάγια θέση) σε άδεια εστία..

Το «στραγάλι»: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ελέγχεται για τη φάση του 47ου λεπτού στην οποία ο Ουρτάδο θα μπορούσε να είχε δει δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Πλασματικό το τελικό αποτέλεσμα. Βάσει εικόνας, κυριαρχίας και ευκαιριών ο Άρης θα μπορούσε να είχε πετύχει εμφατική νίκη απέναντι στον πολύ κακό Βόλο.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75’ Παπαθανασίου) Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Μύγας (89’ Λεγκίσι), Γρόσδης, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Τζόκα, Γκονζάλες (75’ Κύρκος), Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ροζ, Σούντμπεργκ (80’ Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα (58’ Γένσεν), Γκαρέ (82’ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (58’ Ντούντου), Γιαννιώτας, Καντεβέρε (58’ Μορόν).

