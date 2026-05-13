Βόλος - Άρης: Ο Λάμπρου ισοφάρισε, αυτογκόλ του Τριανταφύλλου για το 1-2
Ο Βόλος βρήκε το 1-1 στην πρώτη του καλή στιγμή, αλλά ο Άρης απάντησε άμεσα!
Στο 54' ο Γκονζάλες πέρασε στον Λάμπρου, αυτός ανενόχλητος στη μεγάλη περιοχή έκανε το δεξί σουτ και η μπάλα πήγε στην κλειστή γωνία του Αθανασιάδη για το 1-1.
Το γκολ του Βόλου
Ο Άρης μετά τη σέντρα απάντησε σε 11''! Ο Ράτσιτς βρήκε δεξιά στον Γιαννιώτα, αυτός γύρισε στη μικρή περιοχή από δεξιά και ο Τριανταφύλλου στην προσπάθεια του να απομακρύνει τη μπάλα πριν φτάσει στον Καντεβέρε, την έστειλε στα δίχτυα.
Το αυτογκόλ του Τριανταφύλλου
