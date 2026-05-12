Πολλές αστειότητες μαζεμένες γύρω από το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Δύο ακόμη παιχνίδια για να τελειώσει η σεζόν και στον ΠΑΟΚ έμεινε η προσπάθεια να κερδίσει τη δεύτερη θέση, όχι για να καταστεί επιτυχημένη η χρονιά, αλλά για να προκύψει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό όραμα ενόψει του καλοκαιριού.
Ξεκινάμε από τα βασικά και τα αυτονόητα, όλα τα αντικειμενικά και ρεαλιστικά στοιχεία που πρέπει να τονιστούν ενόψει του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αλλά και του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ της Κυριακής.
- Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, είναι προβληματικός και όπως παραδέχθηκε ο Λουτσέσκου βρίσκεται στο 50% σε σχέση με το καλό του χειμωνιάτικο διάστημα
- Αστειότητα τα περί… αδιάφορης ΑΕΚ σε ένα τέτοιο ματς, αναφορικά με την εικόνα που θα έχει στο γήπεδο. Η ΑΕΚ είναι σταθερά καλή και απλά τελευταία πήγε να πνιγεί στο άγχος της μην τυχόν οδηγηθεί η υπόθεση τίτλος στην τελευταία αγωνιστική. Το βάρος αυτός έφυγε και απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ του 50% η ΑΕΚ ΔΕΝ είναι αουτσάιντερ, ειδικά στις αποδόσεις που δίνεται στοιχηματικά.
- Έχουμε εμπεδώσει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου και την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς μετά από 55 ματς θα παλέψει μόνο για το αποτέλεσμα.
- «Θα το δώσουν στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια». «Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί γιατί έχει τη διαιτησία». Πόσο… δικαιωμένοι νιώθουν όλοι οι «σοφοί» του ελληνικού καφενείου; Πάλι… μέσα έπεσαν!
- Όλοι χαρούμενοι όμως! Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα γιατί… ό, τι και αν κέρδιζε θα ήταν «δωσμένο» από τη «δική» του ΕΠΟ, από τη στιγμή που δεν πήρε σφύριγμα (ίσα-ίσα…) όλα «καλώς καμωμένα» στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Η τοξικότητα με την οποία γέμιζε το ποδόσφαιρο η ΑΕΚ κάθε… Δευτέρα, δεν έχει σημασία! Ακόμη και στους πανηγυρισμούς ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους ΑΕΚτζήδες φώναζε εν έτη 2026 για κυκλώματα και συστήματα! Πάλι καλά την επομένη μερικοί ΑΕΚτζήδες του θύμισαν ότι αυτά γινόταν πριν δέκα χρόνια και… αφού δεν πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρό μας πάει καλά!
- Από Δευτέρα και μετά ο Ιβάν Σαββίδης οφείλει να δει μέρα προς μέρα τι δεν πήγε σωστά αυτή τη σεζόν για να φθάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Όλη η σεζόν αποτελεί ένα τεράστιο μάθημα γι αυτόν που εννοείται έχει την τελική ευθύνη για κάθε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, ειδικά στο κομμάτι των αποφάσεων. Να έχει τέτοια ομαδάρα, με τον καλύτερο προπονητή, να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, σε αυτό το περιβάλλον που εκείνος έχει διαμορφώσει-καθαρίσει από το 2016 και τελικά να μην παίρνει τίποτα!
* Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι κ.κ. Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης ήταν απαραίτητοι για μία ομαλή μετάβαση στη νέα περίοδο, αφού αυτοί ενέπνεαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη-οικειότητα στον κόσμο. Έφυγαν με αιχμές όταν κατάλαβαν ότι δεν είχαν άλλο ρόλο να επιτελέσουν. Ο Βεζυρτζής είπε: «Δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για εμένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα: να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει».
Ο Οικονομίδης συμπλήρωσε: «Ήταν φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου, μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησης. Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κ. Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία, επιτάχυνε την απόφαση μου».
Το πιο παράξενο από όλα ήταν: «Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στην διαπλοκή». Δηλαδή; Βαρύ και σίγουρα χρήζει εξήγησης.
Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι η ΚΑΕ προχωράει, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον.
* Κλείνοντας… Κάθε μέρα που περνάει, όλο και πιο πολύ φαίνεται ότι ένας μεγάλος Σύλλογος πετυχαίνει ΜΟΝΟ όταν είναι ενωμένος και συσπειρωμένος. Ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει άσχημα στο κομμάτι αυτό και φαίνεται ότι δύσκολα θα ξεμπλέξει…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.