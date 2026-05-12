Πολλές αστειότητες μαζεμένες γύρω από το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που έρχεται και όλα όσα έχουν μαζευτεί γύρω από αυτόν, φυσικά και για τις εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Δύο ακόμη παιχνίδια για να τελειώσει η σεζόν και στον ΠΑΟΚ έμεινε η προσπάθεια να κερδίσει τη δεύτερη θέση, όχι για να καταστεί επιτυχημένη η χρονιά, αλλά για να προκύψει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό όραμα ενόψει του καλοκαιριού.

Ξεκινάμε από τα βασικά και τα αυτονόητα, όλα τα αντικειμενικά και ρεαλιστικά στοιχεία που πρέπει να τονιστούν ενόψει του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αλλά και του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ της Κυριακής.

- Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, είναι προβληματικός και όπως παραδέχθηκε ο Λουτσέσκου βρίσκεται στο 50% σε σχέση με το καλό του χειμωνιάτικο διάστημα

- Αστειότητα τα περί… αδιάφορης ΑΕΚ σε ένα τέτοιο ματς, αναφορικά με την εικόνα που θα έχει στο γήπεδο. Η ΑΕΚ είναι σταθερά καλή και απλά τελευταία πήγε να πνιγεί στο άγχος της μην τυχόν οδηγηθεί η υπόθεση τίτλος στην τελευταία αγωνιστική. Το βάρος αυτός έφυγε και απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ του 50% η ΑΕΚ ΔΕΝ είναι αουτσάιντερ, ειδικά στις αποδόσεις που δίνεται στοιχηματικά.

- Έχουμε εμπεδώσει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου και την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς μετά από 55 ματς θα παλέψει μόνο για το αποτέλεσμα.

- «Θα το δώσουν στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια». «Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί γιατί έχει τη διαιτησία». Πόσο… δικαιωμένοι νιώθουν όλοι οι «σοφοί» του ελληνικού καφενείου; Πάλι… μέσα έπεσαν!

- Όλοι χαρούμενοι όμως! Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα γιατί… ό, τι και αν κέρδιζε θα ήταν «δωσμένο» από τη «δική» του ΕΠΟ, από τη στιγμή που δεν πήρε σφύριγμα (ίσα-ίσα…) όλα «καλώς καμωμένα» στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Η τοξικότητα με την οποία γέμιζε το ποδόσφαιρο η ΑΕΚ κάθε… Δευτέρα, δεν έχει σημασία! Ακόμη και στους πανηγυρισμούς ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους ΑΕΚτζήδες φώναζε εν έτη 2026 για κυκλώματα και συστήματα! Πάλι καλά την επομένη μερικοί ΑΕΚτζήδες του θύμισαν ότι αυτά γινόταν πριν δέκα χρόνια και… αφού δεν πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρό μας πάει καλά!

- Από Δευτέρα και μετά ο Ιβάν Σαββίδης οφείλει να δει μέρα προς μέρα τι δεν πήγε σωστά αυτή τη σεζόν για να φθάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Όλη η σεζόν αποτελεί ένα τεράστιο μάθημα γι αυτόν που εννοείται έχει την τελική ευθύνη για κάθε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, ειδικά στο κομμάτι των αποφάσεων. Να έχει τέτοια ομαδάρα, με τον καλύτερο προπονητή, να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, σε αυτό το περιβάλλον που εκείνος έχει διαμορφώσει-καθαρίσει από το 2016 και τελικά να μην παίρνει τίποτα!

* Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι κ.κ. Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης ήταν απαραίτητοι για μία ομαλή μετάβαση στη νέα περίοδο, αφού αυτοί ενέπνεαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη-οικειότητα στον κόσμο. Έφυγαν με αιχμές όταν κατάλαβαν ότι δεν είχαν άλλο ρόλο να επιτελέσουν. Ο Βεζυρτζής είπε: «Δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για εμένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα: να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει».

Ο Οικονομίδης συμπλήρωσε: «Ήταν φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου, μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησης. Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κ. Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία, επιτάχυνε την απόφαση μου».

Το πιο παράξενο από όλα ήταν: «Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στην διαπλοκή». Δηλαδή; Βαρύ και σίγουρα χρήζει εξήγησης.

Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι η ΚΑΕ προχωράει, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον.

* Κλείνοντας… Κάθε μέρα που περνάει, όλο και πιο πολύ φαίνεται ότι ένας μεγάλος Σύλλογος πετυχαίνει ΜΟΝΟ όταν είναι ενωμένος και συσπειρωμένος. Ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει άσχημα στο κομμάτι αυτό και φαίνεται ότι δύσκολα θα ξεμπλέξει…