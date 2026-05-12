Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν.
Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη (13/5, 19:30), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League.
Όπως είχε ήδη προαναγγείλει στις δηλώσεις του ο Βάσκος κόουτς, ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» μιας και δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Πορτογάλος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΠΑΟΚ αφήνοντας τον Ζέλσον στη θέση του.
Αναλυτικά η αποστολή
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
#OLYPAO: The Squad 📋 pic.twitter.com/AdihBw6M07— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.