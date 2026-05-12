Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι «αιωνίων» στο Καραϊσκάκης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League (13/5,19:30).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν.

Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη (13/5, 19:30), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Όπως είχε ήδη προαναγγείλει στις δηλώσεις του ο Βάσκος κόουτς, ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» μιας και δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Πορτογάλος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΠΑΟΚ αφήνοντας τον Ζέλσον στη θέση του.

Αναλυτικά η αποστολή

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.