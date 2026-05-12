Οι Ερυθρόλευκοι στις 17 Μαϊου τελειώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και στις 20 Ιουνίου θα ξεκινήσουν προετοιμασία.

Έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά για τον Ολυμπιακό δεν θα έχει την χρονική άνεση της αμέσως προηγούμενης ως προς το κομμάτι του προγραμματισμού του. Οι Πειραιώτες έχασαν το φετινό Πρωτάθλημα και είναι στο χέρι των ανθρώπων της διοίκησης το τι αλλαγές θα γίνουν και πώς.

Η διαφορά έχει να κάνει με τους χρόνους. Φέτος στον Ολυμπιακό - όπου αναμφίβολα υπήρξε και υπάρχει αισθητός προβληματισμός για το πώς κύλησε η σεζόν στο Πρωτάθλημα και για ότι χάθηκε ο τίτλος - ο χρόνος δεν θα είναι σύμμαχος όπως πέρυσι. Και αυτό διότι στις 20 Ιουνίου θα πρέπει να αρχίσει προετοιμασία.

Τώρα ως προς το ρόστερ όσους παίκτες ήθελε να κρατήσει ο Ολυμπιακός με νέα συμβόλαια τους έκλεισε (Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος είναι και πρακτικά ο μόνος καθαρόαιμος εξτρέμ με σίγουρη θέση για το έμψυχο δυναμικό της νέας αγωνιστικής περιόδου και Ελ Καμπί). Όσων τα συμβόλαια λήγουν δεν αποτελούσαν προτεραιότητες.

Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία με δύο πόλους. Αυτή των δανεικών παικτών (όπως πχ Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μασούρας) και αυτή των παικτών που ήρθαν τον Γενάρη και έχουν παίξει από λίγο έως ελάχιστα (Λουίζ και Κλέιτον) μαζί με τους παίκτες που έχουν αβέβαιο μέλλον για διαφορετικούς λόγους (πχ Ποντένσε που είναι δανεικός χωρίς οψιόν, Σιπιόνι, Νασιμέντο και άλλοι). Σε αυτήν την συνθήκη δεν βάζουμε μέσα την πιθανότητα για έντονο ενδιαφέρον για παίκτες αλλά και το ενδεχόμενο κάποιας πώλησης.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ - που ως γνωστόν έχει συμβόλαιο σε ισχύ και σε επίπεδο ρεπορτάζ δεν έχει προκύψει κανένα θέμα για εκείνον - θα χρειαστεί να δει με τους ανθρώπους του συλλόγου τις απαιτούμενες διαφοροποιήσεις για τη νέα χρονιά. Και όλα αυτά τουλάχιστον σε ένα επίπεδο πρώτων επαφών και ενδείξεων να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνεται.