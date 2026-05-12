Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης» (13/5,19:30).

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League (13/5,19:30).

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε εκτός όπως και με την ΑΕΚ, αλλά και τους Κάτρη, Σάντσες, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Από την άλλη, στην αποστολή του Ισπανού κόουτς συμπεριλήφθηκε ο Ερνάντες που εξέτισε και θα επιστρέψει.



Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.