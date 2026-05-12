Τέσσερις σεζόν Νέα Φιλαδέλφεια: ένα νταμπλ, δυο πρωταθλήματα!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη τεράστια σημασία της επιστροφής της ΑΕΚ στην έδρα της όπως αυτή αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα και τους τίτλους...

Ονειρευόμασταν όλοι όσοι ζούσαμε από πάντα την καθημερινότητα της υπέροχης και τόσο διαφορετικής κιτρινόμαυρης φυλής μας, την επιστροφή της ΑΕΚ στην πόλη της και φυσικά την γειτονιά της, την Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να ζήσουμε ξανά στιγμές μοναδικές και φυσικά να δουν την αξία του να έχεις το σπίτι σου στην πόλη σου οι νεότεροι και τόσο αδικημένοι συγκριτικά με όλους όσοι είχαμε την ευλογία να ζήσουμε τον Δικέφαλο στη φωλιά του, στα πατρογονικά μας χώματα... Δυστυχώς υποχρεωθήκαμε να περιμένουμε για να ζήσουμε κάτι το αυτονόητο -κανονικά παρά ένα χρόνο- μια ολάκερη 20ετια και από νέα παιδιά φτάσαμε κι εμείς μια 5ετία μακριά από την 5η δεκαετία της ζωής μας για να την ξαναδούμε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Ακόμη δεν γίνεται να δικαιολογήσω στο κεφάλι μου όσους στέρησαν από τον λαό της Ένωσης το βασικό της όπλο και τη δύναμή της. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το διότι ήταν και η αιτία που ήρθαν πολλά κακά και άσχημα στη μοίρα της ΑΕΚ...

Η επιστροφή του Δικέφαλου στη φωλιά του, της ομάδας μας στην Νέα Φιλαδέλφεια, απογείωσε ξανά τη δυναμική της, πρόσφερε ξανά το βασικό που δεν είναι άλλο από το σπίτι της! Το έχει ανάγκη μια ομάδα και ο λαός της που έζησε ξανά μια διαφορετική, μα αγωνιστικά σκληρή προσφυγιά, με τα αποτελέσματα γνωστά και δύσκολα... Από τη χρονιά που η ΑΕΚ έχασε την έδρα της κατάφερε μόλις μια να στεφθεί πρωταθλήτρια και αυτή ήταν το 2018 και αν μη τι άλλο αυτό είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει πολλά: 14 πρωταθλήματα η Ένωση τα 13 από αυτά τα έχει κατακτήσει στην πόλη της, στη δική της γειτονιά, στην Νέα Φιλαδέλφεια στ' αλήθεια τι δεν καταλαβαίνει κανείς; Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει σε όσους το βλέπουν τώρα; Αυτός ήταν φυσικά και ο λόγος που πολεμήθηκε η δημιουργία αυτού εκεί που βρισκόταν το παλιό, έως τη τελευταία στιγμή, αδιαφορώντας για όσους δεν πρόλαβαν να το ζήσουν: για τους παππούδες μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας!

Ας δούμε μαζί τα γεγονότα (δεν χρειάζεται κάτι άλλο) που αποδεικνύουν τη τεράστια σημασία της επιστροφής της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια: Τέσσερις σεζόν πόλη μας και στο νέο γήπεδο και έχει κατακτηθεί ένα νταμπλ (2023), συνολικά δύο πρωταθλήματα (και το φετινό 2026)... Αυτά είναι τα δεδομένα και φυσικά στη συγκεκριμένη 4ετία όπου ο Δικέφαλος βρίσκεται στη... φωλιά του στην πόλη της ΑΕΚ είναι μόνιμα πρωταγωνίστρια μιας και το 2024 το έχασε τη τελευταία αγωνιστική στη τελευταία φάση του τελευταίου λεπτού και την επόμενη ήταν η μοναδική που έστω λίγο πριν τα play offs διεκδίκησε (ανεπιτυχώς) το πρωτάθλημα! Στα τέσσερα αυτά χρονιά λειτουργίας του καλύτερου γηπέδου στην πρωτεύουσα και φυσικά την Ελλάδα! Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια η Ένωση έχει κατακτήσει τα δυο πρωταθλήματα με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να έχουν από ένα...

Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση με το ότι η πόλη της ΑΕΚ σφύζει και πάλι από ζωή, η γειτονιά του γηπέδου κάθε μέρα ζει την υπέροχη κιτρινόμαυρη καθημερινότητά της, το ίδιο οι οικογένειες των Ενωσιτών που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να ζήσουν στιγμές που τους μένουν για πάντα, άλλαξαν και πάλι τα πάντα και επανέφεραν την κανονικότητα, η οποία αδικαιολόγητα είχε χαθεί για δυο δεκαετίες... Ήδη οι τίτλοι, οι επιτυχίες, το συνεχόμενα γεμάτο γήπεδο, οι στιγμές στα ματς της Ένωσης στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, δημιουργούν νέες μοναδικές ιστορίες και παράλληλα γενιές οπαδών, ΑΕΚτζήδων, που μεγαλώνουν επιτέλους στο σπίτι τους, στην πόλη τους, στην γειτονιά τους. Κι αν όλα τα παραπάνω δεν θεωρείται ότι έχουν βάση, ρωτήστε τους πρωταγωνιστές, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και ειδικά όσους ήταν και πριν το νέο γηπέδο του Δικέφαλου! Όλοι το αναδεικνύουν και μέσα από τις δηλώσεις τους το υπογραμμίζουν.

Ακόμη και οι αντίπαλοι άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι 9 στους 10 όταν τους ρωτούν σχετικά με το γήπεδο, τη δύναμη της έδρας, που εκφράζει τη ταυτότητα και ταυτόχρονα το dna της ομάδας, αναγνωρίζουν την Νέα Φιλαδέλφεια ως τη πιο καυτή, την πιο δυνατή, την καλύτερη! Το έκαναν και παίκτες από το εξωτερικό ήδη, όπως εκείνοι της Μπράιτον, ή του Άγιαξ, αλλά και τώρα πρόσφατα της Ράγιο Βαγεκάνο για να μην αναφέρουμε όλα τα προηγούμενα ματς... Σίγουρα τα τσιμέντα δεν παίζουν μπάλα μα ταυτόχρονα, είναι πάντα διαφορετικό και σπουδαίο να έχεις την έδρα σου, το σπίτι σου, το δικό σου γήπεδο πού εκτοξεύει τη δυναμική σου. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από τα παραπάνω που αναφέρω: Τέσσερις σεζόν Νέα Φιλαδέλφεια: ένα νταμπλ, δυο πρωταθλήματα, μόνιμα πρωταγωνίστρια και με εκπληκτικούς αριθμούς στην προσέλευση κόσμου...!!!