ΑΕΚ: Ο πανζουρλισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του τίτλου!
Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της! Η Ένωση έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο 93' επί του Παναθηναϊκού και σφράγισε τον τίτλο προκαλώντας έκρηξη χαράς εντός και εκτός Allwyn Arena.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν... «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τους παίκτες, ενώ στη συνέχεια το πάρτι μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου.
🦅🙌 Το γλέντι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο με τον κόσμο της Ένωσης να κάνει τη νύχτα μέρα με τα καπνογόνα.#aekfc pic.twitter.com/Nb4QDO2fA8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026
Ο κιτρινόμαυρος πανζουρλισμός συνεχίστηκε για αρκετή ώρα μετά τη λήξη του ματς στην Πλατεία του Αετού έξω από την Allwyn Arena με καπνογόνα και συνθήματα δείχνοντας το τι θα ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα του τίτλου!
Όλη η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν στο... πόδι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συνεχίζουν το τραγούδι και στα μαγαζιά εστίασης δίπλα από το γήπεδο.
🦅🙌 Κιτρινόμαυρος χαμός στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος #aekfc pic.twitter.com/rn7IUt44Ou— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026
