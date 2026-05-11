Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της! Η Ένωση έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο 93' επί του Παναθηναϊκού και σφράγισε τον τίτλο προκαλώντας έκρηξη χαράς εντός και εκτός Allwyn Arena.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν... «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τους παίκτες, ενώ στη συνέχεια το πάρτι μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου.

🦅🙌 Το γλέντι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο με τον κόσμο της Ένωσης να κάνει τη νύχτα μέρα με τα καπνογόνα.#aekfc pic.twitter.com/Nb4QDO2fA8 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026

Ο κιτρινόμαυρος πανζουρλισμός συνεχίστηκε για αρκετή ώρα μετά τη λήξη του ματς στην Πλατεία του Αετού έξω από την Allwyn Arena με καπνογόνα και συνθήματα δείχνοντας το τι θα ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα του τίτλου!

Όλη η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν στο... πόδι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συνεχίζουν το τραγούδι και στα μαγαζιά εστίασης δίπλα από το γήπεδο.