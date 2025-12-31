Η σκωτσέζικη εφημερίδα τονίζει ότι οι Ρέιντζερς είναι πιθανό να ενδιαφερθούν για την απόκτηση του Τζέιμς Πένραϊς από την ΑΕΚ τον Γενάρη.

Ο Τζέιμς Πένραϊς μόλις το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε από την η ΑΕΚ, η οποία τον αγόρασε από τη Χαρτς. Ωστόσο το όνομα του 27χρονου Σκωτσέζου αριστερού μπακ φέρεται να απασχολεί μεταγραφικά στη χώρα του.

Σύμφωνα με τη σκωτσέζικη εφημερίδα Daily Record, οι Ρέιντζερς αναμένεται να κινηθούν τον Ιανουάριο για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και ο Πένραϊς, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Τζερς».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Ρέιντζερς εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά έχουν εστιάσει και στις εμφανίσεις του Πένραϊς με την ΑΕΚ στην Ελλάδα.

Ο Πένραϊς μετράει φέτος 24 εμφανίσεις με την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας και μία ασίστ.

«Ο προπονητής των Ρέιντζερς, Ντάνι Ρολ έχει ζητήσει από τον τεχνικό διευθυντή Νταν Πέρντι να παρακολουθήσει στενά τις εμφανίσεις του παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα», προσθέτει το δημοσίευμα.