Το ενδεχόμενο αλλαγών στο αρχικό σχήμα είναι πιθανό για τον Άρη ενόψει του αγώνα με τον Βόλο λόγω και τραυματισμών αλλά και επιβάρυνσης συγκεκριμένων παικτών.

Το σημερινό (11/5) πρόγραμμα περιλάμβανε αποθεραπεία και αποκατάσταση. Η αξιολόγηση της κατάστασης των ποδοσφαιριστών θα γίνει στην αυριανή τελευταία προπόνηση αλλά σε πρώτη φάση είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Πέρεθ, Φαμπιάνο στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο. Ο πρώτος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ λόγω τραβήγματος στη γάμπα και οι πιθανότητες συμμετοχής του δεν είναι πολλές. Ο δεύτερος δέχθηκε ένα χτύπημα στο πόδι και το πιθανότερο είναι να μην χρησιμοποιηθεί στο αρχικό σχήμα. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την αυριανή τελευταία προπόνηση.