Ο Γίρι Παβλένκα έχει αποδείξει φέτος την ποιότητά του και σε πολλά ματς κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια ιστορίας του δεν κατάφερε να κατακτήσει έναν τίτλο.

Η σεζόν ασφαλώς και είναι αποτυχημένη και πλέον θα κυνηγήσει στα ντέρμπι με ΑΕΚ την Τετάρτη στην Τούμπα και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την Κυριακή, τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο Δικέφαλος την τρέχουσα σεζόν έπαιξε στη League Phase του Europa League κι αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Γίρι Παβλένκα. Τώρα θέλει να παίξει ξανά στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης κι αν τα καταφέρει, επίσης θα το οφείλει σε έναν βαθμό και στον 34χρονο (14/4/92) Τσέχο τερματοφύλακα.

Ο Παβλένκα, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον ΠΑΟΚ, συμπλήρωσε στο Φάληρο 30 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ κι έχει κρατήσει το μηδέν σε 14 αγώνες. Ο Τσέχος γκολκίπερ έχει δεχθεί 24 τέρματα και γενικά η παρουσία του είναι ικανοποιητική. Ο ίδιος, άλλωστε, ο οποίος έχει και 21 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, έκανε τεράστια καριέρα στη Μπουντεσλίγκα, καταγράφοντας 221 αγώνες με τη Βέρντερ Βρέμης, ενώ είχε 68 παιχνίδια στη Μπάνικ Οστράβα και 41 με τη Σλάβια Πράγας. Ο έμπειρος τερματοφύλακας μετράει 26 ματς φέτος, αλλά θα μπορούσε να είναι περισσότερα. Οι δύο τραυματισμοί τον πήγαν πίσω κι έτσι μοιράστηκε τον χρόνο με τον Τσιφτσή.

Η παρουσία στην Ευρώπη

Στα προκριματικά του περασμένου καλοκαιριού ο ΠΑΟΚ πήρε δραματική πρόκριση επί της Βόλφεσμπεργκερ με γκολάρα του Καμαρά στην παράταση. Επικράτησε 1-0, ενώ το παιχνίδι στην Τούμπα είχε λήξει 0-0. Ο Παβλένκα και στα δύο παιχνίδια έσωσε την ομάδα του με σπουδαίες αποκρούσεις, ακόμα και σε τετ α τετ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ απέφυγε έναν οδυνηρό αποκλεισμό.

Στην Ευρώπη είχε σημαντικές αποκρούσεις και στην πρεμιέρα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ με τη Μπραν απέκρουσε πέναλτι στο 0-0. Με τη Λουντογκόρετς, αντίθετα, είχε μέτρια παρουσία.

Οι αποκρούσεις στην Ελλάδα

Στα ματς με Ατρόμητο και ΟΦΗ στην αρχή της σεζόν ο Παβλένκα επίσης έδειξε την ποιότητά του. Είχε αποκρούσεις σε δύσκολα σουτ και στα δύο ματς, ενώ ήταν κομβικός στη νίκη με 3-2 στη Λιβαδειά, με σωτήρια απόκρουση στο 2-2. Με τον Άρη στο εκτός έδρας ντέρμπι είχε επίσης μία σημαντική απόκρουση στο φινάλε του αγώνα, σε κεφαλιά του Φαμπιάνο.

Στο εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet τραυματίστηκε εκ νέου κι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.

Έκτοτε, έμεινε εκτός, ήταν στον πάγκο στον τελικό και μετά την απώλεια του Κυπέλλου επέστρεψε στην ενδεκάδα. Ο Παβλένκα με φοβερές επεμβάσεις στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τόσο στην Τούμπα, ειδικά στη φάση του Τσικίνιο στο 2-1, όσο και στο Φάληρο, κράτησε τον ΠΑΟΚ φαβορί για τη δεύτερη θέση, λόγω ισοβαθμίας.



