ΠΑΟΚ στο 50% με τέτοιο Μεϊτέ και… ευτυχώς Παβλένκα!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς είδε εκείνος το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, τις αδυναμίες του Δικεφάλου που συνεχίζει να υποφέρει αναδεικνύοντας συνεχώς ως κορυφαίο τον τερματοφύλακά του, αλλά και τη συνέχεια με τα δύο τελευταία ματς.

Ξεκίνησα να γράφω και ξαφνικά ήρθαν μπροστά μου οι δηλώσεις του Παβλένκα μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Είπε ο τερματοφύλακας: «Είμαι πολύ κουρασμένος…».

Να είσαι Παβλένκα χθες και μετά το ματς να έχεις μπροστά σου τον Κεντζιόρα. Τον Κένι! Τον Ζαφείρη! Τον Μπάμπα για το 1-0. Τι τους λες; Στον Μεϊτέ δεν λες τίποτα γιατί δεν μπορεί… (Στον προπονητή που δεν σε έβαλε στον τελικό, τα «λέμε» εμείς). Όλους -τέλος πάντων- που έδωσαν τόσες μεγάλες ευκαιρίες στους αντιπάλους, τι τους κάνεις; Τι να τους πεις με μία σχετική ψυχραιμία; Δείτε όμως την ικανότητα του στο διάβασμα φάσεων: Δείτε πώς «βλέπει» από νωρίς το σουτ του Τσικίνιο στο ξεκίνημα και πέφτει πριν από αυτό; Πώς μαντεύει την απόφαση του Ελ Κααμπί στα τετ α τετ! Στο πρώτο ούτε καν βγήκε. Τον περίμενε. Τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση είχε απέναντί του. Εκπληκτικός και στο ξεκίνημα της σεζόν και τώρα στο τέλος. «Κρίμα» που δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε δεύτερο ικανό, κάτι που αποδείχθηκε όταν δύο φορές αντίπαλοι έσπασαν τα πλευρά του πρώτου.

Ναι όμως… Έτσι ΔΕΝ γίνεται! Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να πετύχει αυτόν τον τελευταίο στόχο που του έμεινε ποντάροντας στον Παβλένκα. Και στα τέσσερα ματς των playoffs η ομάδα δεν είναι καλή. Σωστά είπε ο Λουτσέσκου χθες ότι η ομάδα παραμένει κάτω από το 50% των πραγματικών δυνατοτήτων της! Τα κατάφερε και έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, αλλά πώς; Με τελικές στα δύο τελευταία ματς 15-43!! Το άλλο; Στα πέντε ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός οι τελικές είναι 37-88! Και όμως ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα τρία, ενώ στα δύο πήρε ισοπαλία μέσα στο Καραϊσκάκη!

Και χθες το ίδιο έγινε! Όταν ο Λουτσέσκου κατάφερε επιτέλους να παρατάξει εντεκάδα που έπαιζαν 11 εναντίον 11, τότε (μετά το 60΄) ο ΠΑΟΚ πραγματικά έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει και να κερδίσει μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Οι 14-1 τελικές του 60΄ έφθασαν στο 24-9! Καλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ που είχε όμως κέντρο και Τάισον ο οποίος με το που εμφανίζεται ανεβάζει Κωνσταντέλια και Μπάμπα άνω του 70%. Η παρουσία του συγκεκριμένου Μεϊτέ στην ενδεκάδα κρίνεται πλέον ως απαράδεκτη και ο προπονητής του ΠΑΟΚ οφείλει να σκεφτεί πολύ καλά το ματς με την ΑΕΚ όπου δεν παίζει και ο Ζαφείρης. Εννοείται ότι ΠΑΝΤΑ εκείνος ξέρει καλύτερα…

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα δώσει όλα για να βγει δεύτερος. Ό τι έχουν και δεν έχουν οφείλουν να το καταθέσουν στα δύο πολύ-πολύ δύσκολα ματς που ακολουθούν. Οι αντίπαλοι δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά για να χάσουν θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα από τον ΠΑΟΚ ότι είναι ανώτερος.

* Η πιο μεγάλη ανοησία: «Ο ΠΑΟΚ πήγε για την ισοπαλία». Πόσο άμπαλος πρέπει να είσαι για να θεωρείς ότι υπάρχει προπονητής που δίνει τέτοια εντολή; Παίζεις, έχει τις αρχές σου, είσαι καλά ή δεν είσαι και μέσα στο ματς αντιλαμβάνεσαι τι μπορείς και τι δεν μπορείς σε σχέση και με το πώς είναι ο αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή του εμφάνιση ΔΕΝ δικαιούνταν κάτι παραπάνω. Και στο κάτω-κάτω μέχρι το 90+3 τα δύο ματς ήταν ισόπαλα. Καλά θα ήταν να έληγαν και έτσι. Θα είχαμε ακόμη πιο σπουδαίο πρωτάθλημα. Έπρεπε όμως ο ΠΑΟΚ μετά το 2-1 της Φιλαδέλφειας έπρεπε στα 1-2 λεπτά, να βγάλει 10 παίκτες στην επίθεση για να ρισκάρει; Είναι δυνατόν;

Ανοησία δεύτερη: «Η ΑΕΚ θα είναι αδιάφορη και θα παίξει χωρίς μυαλό την Τετάρτη, ενώ θα είναι ξεζουμισμένη». Όποιος στον ΠΑΟΚ πιστεύει κάτι τέτοιο, ας φύγει από τώρα για διακοπές.

* Ο Κωνσταντέλιας έκανε αδιανόητο τελείωμα, αλλά είναι τόσο μεγάλη η ποιότητά του που δεν ξαφνιάζεται κανείς! Μάγος κανονικός, ακόμη και αν σε αυτό το σύνολο όπως παίζει τώρα, ακούμπησε -και πάλι- την μπάλα για πρώτη φορά στο 30΄.

* Για τον Ισπανό διαιτητή που έδωσε 6-1 κάρτες, χάρισε δύο για μαρκαρίσματα στον Κωνσταντέλια, αν στο σουτ του Οζντόεφ που λέει ότι σφυρίζει -κακώς- πέναλτι, όσο η μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο, υπάρχει ερώτηση: Αν η μπάλα πήγαινε γκολ, τι θα έκανε;

* Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα γιατί ήταν σταθερή, δεν έχανε, διαχειρίστηκε καλά το ρόστερ και τους αγώνες της, γιατί αξιοποίησε πάρα πολύ καλά το conference σε επίπεδο αυτοπεποίθησης και φυσικά εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του ΠΑΟΚ που έπαιζε πολύ-πολύ καλύτερα από όλους μέχρι τον Φεβρουάριο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το γεγονός παραδέχονταν το όλοι όσοι αντικειμενικά μπορούν να βλέπουν το ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω ότι επικοινωνιακά η Ένωση πέτυχε πολλά και στο κομμάτι της συσπείρωσης με την τοξικότητα που επέβαλε κάθε εβδομάδα σε θέματα διαιτησίας. Το πρωτάθλημα φέτος έστειλε -δυστυχώς- και το μήνυμα: «Όποιος του χρόνου δε φωνάζει όλη την εβδομάδα δημιουργώντας φασαρία, θα είναι κορόιδο». Μετά τα φετινά που επιτράπηκαν, κανείς του χρόνου δεν θα έχει δικαίωμα να απαγορεύει την τοξικότητα (ακόμη και γραφικότητα όπως για παράδειγμα η χθεσινή) σε καθημερινό επίπεδο. Ας πρόσεχαν…

