Στην Αλβανία τονίζουν ότι ο 17χρονος μέσος του ΠΑΟΚ Ευάγγελος Γκιόκα αποφάσισε ν' αγωνιστεί για την Εθνική Ελλάδας.

Μία σημαντική απόφαση για την καριέρα του πήρε ο Ευαγγέλος Γκιόκα. Ο ταλαντούχος μέσος και πρωταθλητής με την Κ19 του ΠΑΟΚ έχει αλβανική καταγωγή, γεννήθηκε στην Αθήνα και στον Δικέφαλο πήρε μεταγραφή το 2022 από τον Αλέξανδρο Κιλκίς.

Αποφάσισε, ωστόσο, να εκπροσωπήσει τη γαλανόλευκη και σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα απέρριψε την προοπτική της εθνικής της γείτονας χώρας.

Ο Γκιόκα, ο οποίος γεννήθηκε στις 26/7/08 παίζει ως κόφτης και οκτάρι, έχει ύψος 1,80 και στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα Κ19, όπου ήταν βασικό στέλεχος (με το «8» στη φανέλα), ενώ ήταν πρωταθλητής και με την Κ15 και την Κ17 του ΠΑΟΚ.

Η Αλβανία τον προσέγγισε και μάλιστα ο Γκιόκα έπαιξε τόσο με την Κ17, με την οποία σημείωσε χατ τρικ στη νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν με 4-1 στις 19/3/25, όσο και με την Κ19, αν και δεν έχει κλείσει καν τα 18 του χρόνια.

Ο Γκιόκα, ο οποίος μετράει 28 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ με την Κ19, έχει κι ένα ματς με τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2. Στις 26 Απριλίου 2026 έπαιξε μισή ώρα στην εντός έδρας νίκη επί του Μακεδονικού με 3-1.

«Ο Ευάγγελος Γκιόκα αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Ο μέσος του ΠΑΟΚ Κ19, είχε αγωνιστεί για τις Κ17 και Κ19 μας. Απογοητευτικό δεδομένου ότι η αλβανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον εμπιστεύτηκε. Η αλλαγή είναι μόνιμη. Δεν γίνεται ν' αλλάξει και να παίξει για την Αλβανία», αναφέρουν οι Αλβανοί.

Ο νεαρός παίκτης να σημειωθεί ότι έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028. Ο ΠΑΟΚ τον πιστεύει και τον έδεσε στις 6 του περασμένου Φλέβάρη με επαγγελματικό συμβόλαιο χωρίς να έχει κάποια ρήτρα.

Για τον Γκιόκα ο ΠΑΟΚ σημειώνει στο βιογραφικό του: «Ο Ευάγγελος Γκιόκα είναι αμυντικό χαφ με σωματικά προσόντα, δυναμισμό και καλή τεχνική κατάρτιση. Με άνεση δε, αγωνίζεται και ως κεντρικός αμυντικός».