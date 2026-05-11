Πρώην παίκτες της ΑΕΚ πανηγύρισαν την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Δικεφάλου.

Πανηγυρικές στιγμές για την «οικογένεια» της ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των Play Off και πλέον άπαντες στον «οργανισμό» περιμένουν τη φιέστα της Κυριακής και την απονομή του τροπαίου, με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση είναι μια ομάδα που διαχρονικά «δένεται» με ποδοσφαιριστές της, τόσο Έλληνες όσο και ξένους, οι οποίοι όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν στην καρδιά τους την ΑΕΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο στην ανάρτηση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ πολλοί πρώην παίκτες του Δικεφάλου εξέφρασαν τη χαρά τους για τον θρίαμβο της πρώην ομάδα τους.

Μεταξύ άλλων είναι οι νταμπλούχοι του 2023 Λιβάι Γκαρσία, Νόρντιν Άμραμπατ, Μιχάλης Κοσίδης και Νταμιάν Σιμάνσκι (ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι επειδή δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς) και οι πρωταθλητές του 2018 Μιχάλης Μπακάκης και Νίκλας Χουλτ.

Εκτός αυτών το πρωτάθλημα πανηγύρισαν ο Μάριο Μιτάι, παιδί από τα «σπλάχνα» της ομάδας, ο Κυπέλλούχος του 2016 Έλντερ Μπαρμπόσα, ο αγαπημένος «Ζορό» των Ενωσιτών,Ίσμαελ Μπλάνκο, και ο εμβληματικός για το γκολ - φάουλ στη Μίλαν, Ζόυλιο Σέζαρ.

Στο post σχολίασαν και δύο παίκτες που στο πρώτο μισό της σεζόν ήταν παίκτες της ΑΕΚ και πήραν λίγο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ο νυν πρωταθλητής με την Ομόνοια, Μόουζες Οντουμπάτζο, και ο δανεικός Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος.