ΑΕΚ: Τρομερό σκηνικό με τον Ριμπάλτα να χορεύει Πάριο μπροστά στον Ηλιόπουλο
Τρομερές σκηνές χαράς εκτυλίχθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ και τη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και μάλιστα με ανατροπή και γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Σ' ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς, ο τεχνικός διευθυντής της «Ένωσης», Χαβιέρ Ριμπάλτα άφησε στην άκρη το σοβαρό και επαγγελματικό του προφίλ και αφέθηκε στον ρυθμό του τραγουδιού του Γιάννη Πάριου «Ανήμερα» χορεύοντας ένα είδους ζεϊμπέκικο, «μεθυσμένος» από την ευφορία της επιτυχίας ενός πρότζεκτ που έφερε φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!!
Απέναντί του στις εξέδρες ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος τον αποθέωνε, όπως και οι δεκάδες άνθρωποι που μαζεύτηκαν γύρω του χτυπώντας του παλαμάκια.
