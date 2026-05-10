Η ΑΕΚ σε μια εβδομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο της Stoiximan Super League στο ματς - φιέστα με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπορεί να «στέφθηκε» από απόψε πρωταθλήτρια, όμως για να σηκώσουν οι θριαμβευτές το τρόπαιο της Stoiximan Super League θα πρέπει να κανουν μια (γλυκιά) υπομονή επτά ημερών.

Μπορεί το ματς με τον Παναθηναϊκό να εξελίχθηκε σε γιορτή με γύρο θριάμβου, όμως η... επίσημη φιέστα θα γίνει στις 17 Μαΐου στο ματς με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική των Play Off.

O αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:30 και άπαντες θα περιμένουν τη λήξη του για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην «κιτρινόμαυρη» ιστορία.