Η ΛΑΣΚ Λιντς ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ.

Ο Ρόμπέρτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στην Αυστρία, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της ΛΑΣΚ Λιντς ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει και οψιόν αγοράς του 27χρονου Κροάτη μέσου. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα», δήλωσε ο Αθλητικός Διευθυντής της ΛΑΣΚ, Ντίνο Μπούριτς.

Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πήρε τη φανέλα με το Νο «10» θα βρει στη ΛΑΣΚ τον προπονητή Ντίτμαρ Κιχμπάουερ, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Ραπίντ Βιέννης.