Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ που κατέκτησε ΠΑΝΑΞΙΑ το πρωτάθλημα Ελλάδας 2026 αφού δεν τη λύγισε η πίεση και επικράτησε ξανά του Παναθηναϊκού. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!

Τι στιγμές κι αυτές... Μοναδικές, ιστορικές που μόνο το ποδόσφαιρο δύναται να προσφέρει στον κόσμο. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026, ΠΑΝΑΞΙΑ, μιας και αυτόν τον τίτλο δεν τον άξιζε κανείς περισσότερο καμία άλλη φορά από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, από τους ποδοσφαιριστές του. Ενα χρόνο μετά και όλα είναι τόσο διαφορετικά μα και τόσο υπέροχα με το πάρτι να έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί της Κυριακής και να αναμένεται να τελειώσει το αντίστοιχο της Δευτέρας... Κόντρα σε όλους, μόνη όπως προστάζει και αρμόζει στην ιστορία της, στο dna της, στον κόσμο της και σε όσα πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος σε μια απόλυτα επιτυχημένη χρόνια που την αδίκησε η μπάλα στην Ευρώπη γιατί άξιζε και εκεί να έχει φτάσει τελικό! Ο Δικέφαλος κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και αποδεικνύει ότι το ΜΑΖΙ και η συσπείρωση μπορούν να τα βάλουν με όλους και όλα και να έρθει η καταξίωση...

Πάρτι που δεν τελειώνει και ας χάνω λίγο από το ατελείωτο γλέντι των κιτρινόμαυρων και το απίθανο νατοι νατοι οι πρωταθλητές! Χάνεις στιγμές για να γράψεις ένα κείμενο που δεν γίνεται να συντονίσεις σωστά τις σκέψεις σου, να τις βάλεις σε μια τάξη, να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Διάολε δεν χρειάζεται κιόλας ας γράψει και λίγο η καρδιά, η χαρά, η έκσταση της στιγμής μιας και μιλάμε για έναν τίτλο που έρχεται να συγκριθεί μόνο με εκείνον του 1989 του Τάκη Καραγκιοζόπουλου με τον οποίο η ζωή με φέρει συχνά να ζούμε την ΑΕΚαρα μιας και ο γιος μου με τον εγγονό του πανηγυρίζουν μαζί για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ μας και πλέον της δικής τους, υπέροχης, ΑΕΚ! Αύριο τα παιδιά μας θα βάλουν την όμορφη, κιτρινόμαυρη φορεσιά τους, θα πάνε ευτυχισμένα στο σχολείο να το φωνάξουν, να το ζήσουν, να το γιορτάσουν, υπερήφανα και τόσο όμορφα! Όπως ακριβώς η ομάδα που υποστηρίζουν άλλωστε...

Πρόκειται για μια: Ανεπανάληπτη Επική Κατάκτηση! Που θα μείνει στην ιστορία χάρη στον Ηλιόπουλο, τον Νίκολιτς, τους ποδοσφαιριστές, τον κόσμο φυσικά, που απογείωσαν το Ένωση και κατέκτησαν την κορυφή κόντρα σε όλους που έλεγαν θα είναι στη μάχη της 3ης με 4ης θέσης τον Αύγουστο του 2025. Πού να ήξεραν και πώς να καταλάβαιναν... Η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο και επιβεβαίωσε 7 μήνες τώρα ότι είναι η καλύτερη, η μόνη, η κορυφαία όλων, που έψαχναν να μας πείσουν επειδή ελέγχουν ΜΜΕ και άτομα πώς είναι καλύτεροι της. Μετρήθηκε με όλους και τους υποχρέωσε να υποκλιθούν στο μεγαλείο Της! Σε όλη τη διαδικασία και των play offs απέδειξε ότι είναι καλύτερη σε όλα τα επίπεδα και πιο έτοιμη από ποτέ για να κατακτήσει την κορυφή: Αγωνιστικά, πνευματικά και σε επίπεδο συσπείρωσης!

Ένας τίτλος που ήρθε με την ΑΕΚ να υποχρεώνεται να πετύχει ανατροπή επί του Παναθηναϊκού που κάποιοι έλεγαν ότι θα χάσει και στα δυο ματς από την Ένωση. Φτάσαμε στο 93' για να κάνει την ανατροπή η ομάδα και αλήθεια είναι ευτυχώς το γκολ των πράσινων προκάλεσε την αφύπνιση της ομάδας του Νίκολιτς και σα να έφυγε, σα να εξαφανίστηκε η πίεση που είχαν όλοι στον Δικέφαλο για τη νίκη, αλλά κυρίως για τη σημασία αυτής. Διότι μεγαλύτερος αντίπαλος της ΑΕΚ στο ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν η πίεση για να κάνει αυτό που πρέπει... Και πάλι χρειάστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς να βοηθήσει, να βάλει πλάτη, να παίξει μπάλα από τον πάγκο: δυο αλλαγές, Ζίνι και Ζοάο Μάριο και δυο γκολ, άρα ανατροπή και πρωτάθλημα! Υπόκλιση στον Γιόβιτς που στο δεύτερο γκολ σπάει την μπάλα με την κεφαλιά ψαράκι στον Πορτογάλο για να σκοράρει.

Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα για αγωνιστικά, για παίκτες, πλην υπόκλισης του τεράστιου Ορμπελίν Πινέδα...

ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος 2026...