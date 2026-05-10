Στρακόσα: «Δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα»
Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά τη σπουδαία ανατροπή επί του Παναθηναϊκού. Ο πρωταθληματικός κίπερ του Δικεφάλου, Θωμάς Στρακόσα, μίλησε μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του απέδειξε πως είναι η καλύτερη στην Ελλάδα.
Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα
«Τελείωσε το μαρτύριο των τελευταίων εβδομάδων. Το αξίζαμε, ο κόσμος βοήθησε πολύ γιατί δυσκολευτήκαμε. Έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
Κάποιες αρνητικές σκέψεις πέρασαν όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά ευτυχώς ισοφαρίσαμε γρήγορα, ο κόσμος μας έσπρωξε και βάλαμε το γκολ στα τελευταία λεπτά.
Πιστέψαμε από την αρχή σε όλη την πορεία και ο κόσμος πίστεψε στην ομάδα. Ήταν καλύτερο που δεν μας είχαν στα φαβορί, μετά το Νοέμβριο παίζαμε καλύτερα και δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο μου πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ελπίζω να μην είναι το τελευταίο».
