Ηλιόπουλος: «Όσοι δεν πίστεψαν, ας δέσουν τώρα τις ζώνες τους και άλλοι ας τις λύσουν γιατί έχουν να δουν πολλά ακόμα»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έστειλε μηνύματα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εκτός από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μπουγελώθηκε από τους παίκτες του στη συνέντευξη Τύπου, το «παρών» έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε για την κατάκτηση του τίτλου της ΑΕΚ και έστειλε τα μηνύματά του.

«Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν ενθύμιο. Απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά. Οι τέσσερις λέξεις που υπήρχαν στο κασkόλ κυριαρχούσαν. Επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν σε όλη τη χρονιά, σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που συνηθίζονται. Σε ένα περιβάλλον που διάφοροι γελάγαν. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολύς κόσμος έλεγε ότι όταν δεν είναι το σύστημα μαζί σου δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις λέξεις και επάξια είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης. Αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν δυνατότερους. Όταν ξεκίνησα πριν δύο χρόνια είπα «δέστε ζώνες». Τώρα για όσους δεν πίστεψαν ας τις δέσουν γιατί θα έχουν αναταράξεις. Και άλλοι ας τις λύσουν τώρα. Έχουν να δουν πολλά ακόμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ που πριν από 102 χρόνια ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μαζί με όλους εμάς, τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, τους παίκτες και το προσωπικό, ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, το παρασκήνιο και είμαστε περήφανοι για αυτό. Έτσι δείχνουμε στα νέα παιδιά πως μπορούν να διεκδικούν στη ζωή τους, να οραματίζονται. Όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι ξέρουν την πραγματικότητα. Τα νέα παιδιά ξέρουν ότι από σήμερα μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του ευ αγωνίζεσθαι.

Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο την σημαία της ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε κυκλώματα. Ο αετός θα πετάει ψηλά και θα γυρίζει νικητής με την ΑΕΚ πρωταγωνίστρια με ψηλά τη σημαία της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζήτω η ΑΕΚ! Καλώ όλους τους φιλάθλους των ομάδων που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να έρθουν κι αυτοί σε αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να επικρίνουν τα παρασκήνια, τα στημένα που δεν ταιριάζουν στην ελληνική γενναία ψυχή».