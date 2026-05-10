Ζίνι: «Ηθελα να επανέλθω όταν η ΑΕΚ με χρειαζόταν περισσότερο»

Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Ζίνι, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ θριάμβευσε με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Ζίνι ήταν ο «X-Factor» του αγώνα, καθώς ήρθε από τον πάγκο, σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης και είχε «συμμετοχή» στο ιστορικό τέρμα του Ζοάο Μάριο.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στη δύσκολη χρονιά του που ολοκληρώθηκε όμως με τον καλύτερο τρόπο.

Οι δηλώσεις του Ζίνι

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, η στήριξη από το πρώτο λεπτό ήταν κάτι απίστευτο. Προσωπικά προσπαθώ να δίνω πάντα το 100%, είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει και έγινα μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ.

Προσπάθησα να μπω συγκεντρωμένος, στη φάση του γκολ είδα κάποιους να έχουν σταματήσει, δεν άκουσα κάποιο σφύριγμα και έκανα το σουτ. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα αυτό το γκολ.

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, είχα κάποιους τραυματισμούς, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειαζόταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα.

Όταν ήρθα αρκετά χρόνια πριν ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής, προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου που σήμερα έχει γενέθλια».