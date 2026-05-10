ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ο Ζίνι ήρθε από τον πάγκο, ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Ο Ζίνι ήταν η πρώτη αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και εννέα λεπτά μετά το γκολ του Ανδρέα Τεττέη έβαλε «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Στο 63ο λεπτό ο Ρότα σέντραρε από τα δεξιά, ο Γιόβιτς έκανε το κοντρόλ με το σώμα, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και ο Ζϊνι με υπέροχο πλασέ με το αριστερό ισοφάρισε σε 1-1.
Πέμπτο γκολ του Ανγκολέζου επιθετικού σε 26 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος στην τρέχουσα σεζόν.
