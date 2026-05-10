Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακούς κυνηγούν τη δεύτερη θέση με τον Δικέφαλο να έχει την ισοβαθμία.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό πλέον θα συνεχίσουν τη μάχη τους για τη δεύτερη θέση μετά την ισοπαλία 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα πράγματα είναι απλά από τη στιγμή που ισοβαθμούν οι δύο ομάδες. Όποια πάρει περισσότερους βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια, θα καταλάβει και τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα. Ο λόγος είναι ότι υπερτερεί στην ισοβαθμία, ενώ και οι δύο ομάδες έχουν να παίξει με την πρωταθλήτρια κι αδιάφορη πλέον ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Τετάρτη την Ένωση στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, ενώ την επόμενη Κυριακή 17 του μήνα, θα παίξουν ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Οι Θεσσαλονικείς σε τέσσερα ματς για το πρωτάθλημα έχουν δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα στους Πειραιώτες. Επικράτησαν 2-1 στον πρώτο γύρο στην Τούμπα και στον δεύτερο γύρο το ματς στο Φάληρο έληξε 0-0. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε και για τα playoffs την προηγούμενη Κυριακή με 3-1, ενώ απόψε ήρθαν ισόπαλες 1-1 οι δύο ομάδες.

Οπότε ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες παίρνει τη δεύτερη θέση. Οι Πειραιώτες για να μην παίξουν στα προκριματικά του Europa League θα πρέπει να πάρουν περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.