Δημοσίευμα για το μέλλον του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί την παραμονή του στην ΑΕΚ παρά το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα.

Το συμβόλαιο του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και μένει να φανεί αν τελικά ανανεωθεί.

Από τη Σερβία αναφέρθηκε πρόσφατα ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα και κρούση προς την πλευρά του παίκτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του transferfeed ο «Γκάτσι» θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την ομάδα της πατρίδας του.

«Παρά την επαφή και τη μεγάλη πίεση που υπάρχει από τον Ερυθρό Αστέρα για να επιστρέψει στην πατρίδα του ως ελεύθερος, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς φαίνεται να επιθυμεί να παραμείνει στην ΑΕΚ όπου θα υπολογίζεται ως χρήσιμο μέλος για το rotation ενόψει Champions League», αναφέρει μεταξύ άλλων.