Άρης: Με Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης η 11αδα απέναντι στον ΟΦΗ
Είναι η 3η φορά που ο Κριστιάν Κουαμέ ξεκινάει παιχνίδι για τους «κίτρινους». Στην προκειμένη περίπτωση ο Μιχάλης Γρηγορίου οδηγήθηκε σ’ αυτή την απόφαση λόγω της τιμωρίας του Τίνο Καντεβέρε καθώς ο Λορέν Μορόν έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού. Στη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κουαμέ παρέμειναν οι Ντούντου, Γκαρέ και Κάρλες Πέρεθ, όπως και οι Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Ο 52χρονος τεχνικός του Άρη επέλεξε να μην προχωρήσει σε αλλαγές ούτε στην αμυντική τετράδα καθώς Φρίντεκ και Φαντιγκά είναι στα άκρα με δίδυμο των στόπερ – μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη – τους Φαμπιάνο, Ροζ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.