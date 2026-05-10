Η απουσία του Τίνο Καντεβέρε έδωσε φανέλα βασικού στον Κριστιάν Κουαμέ στη μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον αγώνα (17:00) με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης».

Είναι η 3η φορά που ο Κριστιάν Κουαμέ ξεκινάει παιχνίδι για τους «κίτρινους». Στην προκειμένη περίπτωση ο Μιχάλης Γρηγορίου οδηγήθηκε σ’ αυτή την απόφαση λόγω της τιμωρίας του Τίνο Καντεβέρε καθώς ο Λορέν Μορόν έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού. Στη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κουαμέ παρέμειναν οι Ντούντου, Γκαρέ και Κάρλες Πέρεθ, όπως και οι Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο 52χρονος τεχνικός του Άρη επέλεξε να μην προχωρήσει σε αλλαγές ούτε στην αμυντική τετράδα καθώς Φρίντεκ και Φαντιγκά είναι στα άκρα με δίδυμο των στόπερ – μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη – τους Φαμπιάνο, Ροζ.