Ο Ντάνιελ Ποντένσε που μπήκε ως αλλαγή με τον ΠΑΟΚ έχει πλέον 3 αγώνες μπροστά του για να δείξει εάν μπορεί να ξανακάνει την διαφορά.

Ο πολύ καλός Ντάνιελ Ποντένσε εξακολουθεί να αναζητείται στον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος και διεθνής Πορτογάλος winger - που έχει αποκτηθεί ως δανεικός από την ομάδα της Αλ Σαμπάμπ χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς - στον πρόσφατο αγώνα του 3-1 από τον ΠΑΟΚ (στο ντέρμπι της Τούμπας) μπήκε ως αλλαγή και έδειξε μία αρκετά - έως και πολύ καλή - καλή διάθεση αλλά αυτό από μόνο του ως στοιχείο δεν αρκεί. Χρειάζεται και κάτι έξτρα.

Ενόψει Κυριακής και του επερχόμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ υπάρχει μία αίσθηση πώς ο Ποντένσε μαζί με περιπτώσεις παικτών όπως ο Μπρούνο θέτουν υποψηφιότητα για την αρχική 11άδα. Για τον Ντάνιελ Ποντένσε αυτοί οι τελευταίοι 3 αγώνες των Play Offs της Stoiximan Super League 1 είναι κάτι σαν ένα αγωνιστικό last call.

Σαν μία τελευταία ευκαιρία να αναδείξει το τι μπορεί να προσφέρει ξανά στην ομάδα και εάν είναι εφικτό να ξαναδούμε τον παλιό πολύ καλό Ποντένσε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός και ειδικά σε αυτήν την φάση θέλει περισσότερο από ποτέ τον πολύ καλό Ντάνιελ Ποντένσε. Το θέμα είναι το τι θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο του Φαλήρου από εκείνον.

