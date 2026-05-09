Στρακόσια: «Η αδρεναλίνη είναι ψηλά, η πιο σημαντική εβδομάδα της χρονιάς»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσια τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι πανέτοιμοι για τη μεγαλύτερη εβδομάδα της σεζόν ώστε να πανηγυρίσουν τον τίτλο.

Η ΑΕΚ με έξι βαθμούς διαφορά στην κορυφή τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος ετοιμάζεται να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Allwyn Arena. Ο Θωμάς Στρακόσια μίλησε στην Cosmote TV ενόψει του αυριανού ντέρμπι και τόνισε πως στο μυαλό όλων υπάρχει μόνο η νίκη με τη στήριξη του κόσμου που θα γεμίσει τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ της ΑΕΚ υπογράμμισε πως η αδρεναλίνη είναι στα ύψη και ότι αυτός και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για την πιο σημαντική εβδομάδα της σεζόν με τα τρία ματς που θα κρίνουν τα πάντα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσια στην Cosmote TV

Για το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό:

«Για εμάς είναι ξεκάθαρη η εικόνα: με οποιοδήποτε τρόπο εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Χάσαμε δύο σημαντικούς βαθμούς, που θα μας είχαν δώσει σίγουρα μεγαλύτερη χαρά. Όμως, τώρα στο μυαλό μας είναι μόνο η νίκη. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, όμως με τον κόσμο μας στο πλευρό μας ξέρουμε ότι είμαστε δυνατοί και θα την επιδιώξουμε».

Για το τι θα πρέπει να κάνει διαφορετικά η ΑΕΚ, σε σχέση με τον αγώνα της Λεωφόρου:

«Σίγουρα, πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά στις αντεπιθέσεις τους, γιατί εκεί είχαμε κάποιες δυσκολίες. Στο build up θεωρώ ότι ήμασταν καλοί, δεν είχαμε επικινδυνότητα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν μας πίεζαν ψηλά. Απλά τώρα, ξέροντας ότι εμείς πρέπει να νικήσουμε, μπορεί ο αντίπαλος να νομίζει ότι είμαστε πιο εύθραυστοι σε κάποια σημεία, οπότε δεν θα πρέπει να τους δώσουμε το παραμικρό, προκειμένου να πάρουμε το ματς».

Για το αν ανεβαίνει η αδρεναλίνη, τώρα που θα κριθούν όλα μέσα σε μία εβδομάδα:

«Θεωρώ, ότι η αδρεναλίνη είναι ψηλά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οπότε, τώρα είναι η πιο σημαντική εβδομάδα της χρονιάς. Μάλλον από τα πιο ωραία πρωταθλήματα για τον κόσμο, οπότε είμαστε χαρούμενοι που λαμβάνουμε μέρος κι εμείς. Το σημαντικό, όμως, είναι η νίκη αύριο, όλα τα άλλα τα σκεφτόμαστε μετά».