Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Τα highlights του αγώνα
Η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού με σκορ 2-1 και μάλιστα με ανατροπή, κλειδώνοντας ουσιαστικά την παραμονή.
Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 28ο λεπτό. Υπέροχη μπαλιά του Δοϊρανλή, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα, ο Ιβάν πρόλαβε τον Μποτία και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 1-0. Η Κηφισιά πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 63'.
Ο Κονατέ έφυγε από τα δεξιά, γύρισε παράλληλα κι ο Θεοδωρίδης με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 85' οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το γκολ της νίκης. Φοβερή ενέργεια του Θεοδωρίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Ντε Μάρκο, με μια ντρίμπλα απέφυγε τον Λύρατζη, έφυγε στο χώρο ταχύτατα, έκανε το γύρισμα και ο Μπένι με σουτ έκανε το 1-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή παραμονής.
