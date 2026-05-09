Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Τα highlights του αγώνα

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2.

Η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού με σκορ 2-1 και μάλιστα με ανατροπή, κλειδώνοντας ουσιαστικά την παραμονή.

Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 28ο λεπτό. Υπέροχη μπαλιά του Δοϊρανλή, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα, ο Ιβάν πρόλαβε τον Μποτία και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 1-0. Η Κηφισιά πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 63'.

Ο Κονατέ έφυγε από τα δεξιά, γύρισε παράλληλα κι ο Θεοδωρίδης με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 85' οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το γκολ της νίκης. Φοβερή ενέργεια του Θεοδωρίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Ντε Μάρκο, με μια ντρίμπλα απέφυγε τον Λύρατζη, έφυγε στο χώρο ταχύτατα, έκανε το γύρισμα και ο Μπένι με σουτ έκανε το 1-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή παραμονής.

@Photo credits: INTIME, Σεραφείμ Καραμβαλάσης
     

