Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ρώσο στόπερ Μαράτ Μποκόεφ.

Ο Ιβάν Καρπόφ, ο οποίος συχνά κάνει αναρτήσεις για τον Δικέφαλο, υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ρώσο στόπερ Μαράτ Μποκόεφ της Άκρον Τολιάτι.

«Τουρκικοί, ελληνικοί, αλλά και ρωσικοί σύλλογοι έχουν τα μάτια τους στον στόπερ Μποκόεφ. Ο ΠΑΟΚ ρώτησε για την τιμή κι αν ήταν κάτω από 2 εκατ. ευρώ, η μεταγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Υπήρξε ενδιαφέρον από την Κράσνονταρ το περασμένο καλοκαίρι, το όνομά του συζητήθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα και τώρα αποτελεί επιλογή και της Μπασάκσεχιρ», έγραψε ο Ρώσος δημοσιογράφος.

Turkish, Greek & RPL clubs keep an eye on Akron CB Bokoev

PAOK inquired about price tag - if it had been under €2m, a transfer may have become reality

Interest from Krasnodar last summer, name was discussed at Spartak in winter & now option with Basaksehir (just talks)

Ο Μποκόεφ γεννήθηκε στις 17/7/01 στην Αλάνια κι έχει ύψος 1,91. Είναι αριστεροπόδαρος και τα τρία τελευταία χρόνια είναι στην Τολιάτι. Στη συγκεκριμένη ομάδα έχει 74 αγώνες, με 3 γκολ και 3 ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 29 ματς, τα 25 στο πρωτάθλημα, όπου είναι βασικό στέλεχος με 2.227 λεπτά χρόνο συμμετοχής.

Ο νεαρός στόπερ, ο οποίος έχει παίξει ακόμα στις Βέλες και Καζάνκα της Μόσχας, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως το 2029.