Σε διάστημα μερικών μηνών θα ετοιμαστεί το νέο πρότυπο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει διάθεση για να βάλει γερά θεμέλια όσον αφορά τη δημιουργία ενός συλλόγου που θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια επί των ημερών του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ.

Ένα στοιχείο που δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα σ’ έναν σύλλογο αφορά τις εγκαταστάσεις του και ο «δικέφαλος» ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό προπονητικό κέντρο. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ θα είναι έτοιμο στο φθινόπωρο του 2026, δηλαδή σε πέντε-έξι μήνες!

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

• Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

• Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

• Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

• Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

• Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

• Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».