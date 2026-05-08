Πουρσανίδης για προπονητικό κέντρο: «Να ξεκινήσουν οι εργασίες πριν το τέλος του 2026»

Στην ανέγερση του νέου κτιρίου στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο αναφέρθηκε ο Αντιπ0ρόεδρος του ΟΦΓΗ, Ηλίας Πουρσανίδης λέγοντας μεταξύ άλλων πως στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες πριν το τέλος του 2026.

Μπορεί ακόμα στο Ηράκλειο να μην έχουν σταματήσει οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Κυπέλλου στον μεγάλο τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο στον ΟΦΗ χαίρονται και με το παραπάνω το παρόν, αλλά κοιτάζουν και στο μέλλον. Και το κοιτάζουν δίνοντας μεγάλος βάρος στις ακαδημίες και στις υποδομές μέσα από τις οποίες θα βγουν και τα νέα ταλέντα.

Την Παρασκευή το απόγευμα οι Κρητικοί παρουσίασαν τα τέσσερα elite τμήματά τους (Κ11, Κ12, Κ13, Κ14) στην Αθήνα.

Φυσικά για να μπορούν να υπάρχουν σωστές ακαδημίες και πρέπει να υπάρξουν και ακόμα καλύτερες υποδομές, με τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη να παρουσιάζει την βελτίωση του ΒΑΚ όπου και θα ανεγερθεί νέο υπερσύγχρονο κτίριο.

Μάλιστα επισήμανε πως στόχος είναι οι εργασίες όχι απλά να μην καθυστερήσουν, αλλά να ξεκινήσουν και ως το τέλος του 2026. Μεταξύ άλλων ο Ηλίας Πουρσανίδης επισήμανε: «Αν κάπου νιώθω άνετα και όμορφα είναι όταν έχει να κάνει με την ακαδημία μας. Από την πρώτη στιγμή, πριν από 8 χρόνια, υπό την ηγεσία του κ. Μπούση, ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια και πάντα αναφέρεται για την σημαντικότητα και πόσο σπουδαίο είναι για τον σύλλογο αλλά και πόσο στηριζόμαστε στην ακαδημία μας. Θέλουμε τα επόμενα χρόνια, να προέρχεται από την ακαδημία μας ένα μεγάλο ποσοστό της πρώτης ομάδας. Το είδαμε φέτος πόσο σημαντική βοήθεια πήραμε, στο κύπελλο και στον τελικό, από παιδιά της ακαδημίας μας. Η δημιουργία των τμημάτων επιπέδου elite είναι μια εξέλιξη και θα συμβεί αυτό και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Για εμάς είναι στρατηγική απόφαση και ενώ άλλες ομάδες αγόρασαν παίκτες για να τους χρησιμοποιήσουν στο κύπελλο, εμείς ήμασταν έτοιμοι και τους είχαμε βασικούς και στην ενδεκάδα, άρα αυτό σημαίνει πως όλοι οι συνεργάτες έχουν κάνει μια σοβαρή δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύετε με νέα παιδιά γιατί πλάθετε χαρακτήρες και ευχαριστούμε και τις οικογένειες τους για την εμπιστοσύνη. Και η συμπεριφορά και η εκπαίδευση που παίρνουν από εμάς θεωρώ πως βρίσκεται στα επίπεδα ενός μεγάλου club όπως είμαστε και εμείς.

Εννοείται πως υπάρχει στόχος για να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ομπρέλα του ΟΦΗ όμως θα γίνει σωστά και οργανωμένα γιατί δεν θέλουμε να γίνει με λάθος δρόμο».