Ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς μίλησε για την αδερφική σχέση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός εδώ και δεκαετίες έχει αδερφική σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ιδιαίτερες σχέσεις και αυτή η σύνδεση θα γίνει ακόμα πιο έντονη με την πρωτοβουλία των δύο συλλόγων. Ο πρωτοπόρος του σερβικού πρωταθλήματος και σίγουρος πρωταθλητής θα υποδεχθεί το Σάββατο τη Νόβι Πάζαρ στις 19.00 για την 35η αγωνιστική.

Στον συγκεκριμένο αγώνα θα τιμήσουν τους Πειραιώτες για τα 40 χρόνια αδελφοσύνης των δύο συλλόγων και εξαιτίας της επετείου ο παλαίμαχος άσος των δύο ομάδων και νυν αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς σχολίασε:

«Νομίζω ότι κανείς δεν έχει τέτοια αδελφοσύνη. Απλώς αυτή η σύνδεση μεταξύ δύο συλλόγων είναι αδιαίρετη. Είχα την τιμή να παίξω τόσο για την Ερυθρά Αστέρα όσο και για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρο κάθε παιδιού και ποδοσφαιριστή.

Εγώ είχα αυτή την ευλογία και η αίσθηση είναι σαν να παίζεις για έναν σύλλογο. Είναι πολύ όμορφο και είμαι σίγουρος ότι ο Αστέρας και ο Ολυμπιακός θα έχουν πάντα αδελφικούς δεσμούς. Ελπίζω να γιορτάσουμε όλοι όμορφα την επέτειο και να καλλιεργούμε πάντα τέτοιες σχέσεις.

Οι φίλαθλοι είναι σε συνεχή επαφή, οι σχέσεις τους είναι φανταστικές. Όταν τραγουδούν, το κάνουν με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να το τιμήσουμε, είναι πραγματικά όμορφο. Ας συνεχίσουν να συνεργάζονται όπως πάντα κάνουν. Ο Ερυθρός Αστέρας και ο Ολυμπιακός το αξίζουν και ας συνεχιστεί αυτή η άρρηκτη αδελφοσύνη».