Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για δύο από τους παίκτες του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας συν και πλην.

Ο Ντάνι Γκαρθία κι ο Ρόντινεϊ ήταν τα δύο πιο «μεγάλα παιδιά» στην αρχική 11άδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Και οι δύο ήταν αρκετά καλοί στο (πολύ) καλό α΄ ημίχρονο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ίσως και στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου να ήταν αρκετά καλοί.

Ο Βραζιλιάνος έξω δεξιά και πρέσαρε ψηλά κλέβοντας μπάλες (όπως στη φάση στα 30 δευτερόλεπτα) και έξοχη πάσα για γκολ έβγαλε στον Ελ Κααμπί (εκεί που σούταρε πάνω στον γκολκίπερ από άριστη θέση) και καλή συμμετοχή είχε στη φάση του μοναδικού γκολ και δύο καλές εκτελέσεις κόρνερ είχε και μία σέντρα επικίνδυνη πέρασε και είχε κι ένα σουτ, όχι καλό.

Ο Βάσκος αμυντικός χαφ είχε κι αυτός καλές στιγμές, κλέβοντας, κόβοντας, πασάροντας, κυκλοφορώντας. Βγήκε μία φορά και πήρε ωραία την μπάλα και είχε νομίζω την καλύτερη σέντρα που είχε ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι, λίγα λεπτά πριν αντικατασταθεί.

Απλά μου δημιουργείται η αίσθηση ότι με το που μπαίνει το παιχνίδι στο β΄ ημίχρονο, αρχίζουν και ρίχνουν τις στροφές τους. Παραπάνω από το ας το πούμε έτσι κανονικό. Και στοιχίζει στην ομάδα. Η αδυναμία του Γκαρθία να κερδίσει τη διεκδίκηση στη μάχη με τον Γερεμέγεφ στη φάση πριν το 2-1…Αλλά και η τραγική επιλογή του Ρόντινεϊ και να μην σουτάρει και να μην πασάρει σωστά σε ιδανική θέση στην περιοχή του ΠΑΟΚ αμέσως μετά το 3-1…Ήταν δύο στιγμές που σου μένουν. Και σου κάθονται άσχημα.

Ο Μεντιλίμπαρ τους αλλάζει, άλλοτε πιο αργά, άλλοτε πιο νωρίς: Στη Λεωφόρο έβγαλε τον Γκαρθία στο 82’ και τον Ρόντινεϊ στο 89’. Στην Τούμπα τους έβγαλε και τους δύο στο 70’. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι για να αντικαθίστανται νωρίτερα. Γιατί τότε οι στροφές τους είναι πολύ χαμηλές. Η, τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση μου. Υπάρχουν εναλλακτικές. Ο Μουζακίτης με τον Σιπιόνι για τη μεσαία γραμμή. Ο Κοστίνια για τη θέση του δεξιού μπακ κι οι Ποντένσε, Αντρέ Λουίς για τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Αρκεί φυσικά να είναι έτοιμοι ψυχολογικά, να μπουν και να τα δώσουν όλα, όσο κι αν παίξουν.

Μάλλον δεν πρέπει να είναι τυχαίο ότι και στα δύο τελευταία παιχνίδια του ο Ολυμπιακός, που ήταν καλός κι ασφαλώς το πιστώνεται αυτό ο προπονητής του, από εκεί γύρω στο 60ο με 70ο λεπτό του παιχνιδιού, είχε το λιγότερο καλό κομμάτι του παιχνιδιού του.

Άσχετο: Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά γνώμη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Εννοώ ότι το πιστεύει. Άσχετα αν δεν το λέει, για να μην αγχώσει την ομάδα του. Κατ΄ επέκταση θεωρώ ότι στο Καραϊσκάκη θα έρθει για διπλό κι όχι απλά για ισοπαλία, επειδή με ισοπαλία γίνεται τεράστιο φαβορί για την 2η θέση.

Αφού έσπασε στην Τούμπα το αήττητο των έξι μηνών που είχε ο Ολυμπιακός στους εκτός έδρας αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις, από την ήττα του στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Οκτώβριο, ποιος ξέρει, μπορεί να ήρθε η ώρα, την Κυριακή, να σπάσει και ένα άλλο σερί, τραγικό αυτό, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κερδίσει ντέρμπι μέσα στο Καραϊσκάκη εδώ και έξι μήνες!

Η τελευταία νίκη, και μοναδική εντός έδρας σε ολόκληρη τη σεζόν, ήταν επίσης τον περασμένο Οκτώβριο, το 2-0 επί της ΑΕΚ. Πραγματικά τραγικό στατιστικό, που όμως εξηγεί κιόλας γιατί έχει μείνει τόσο πίσω στη μάχη του τίτλου η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς έκτοτε έχει μόνο ήττες και μία ισοπαλία σε ντέρμπι μέσα στο Καραϊσκάκη, χωρίς καν να έχει σκοράρει έστω μία φορά.

