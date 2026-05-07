ΟΦΗ: Μπήκε ο Χριστογεώργος, πρόβλημα με Κωστούλα
Με μια επιστροφή και ένα απρόοπτο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για την 4η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.
Ο Νίκος Χριστογεώργος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στο γαστρονήμιο από τον τελικό του Κυπέλλου και προπονήθηκε κανονικά. Από την άλλη ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.
Όσον αφοράτους ήδη τραυματίες ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, όπως και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ τη θεραπεία του. Το πρόγραμμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών του Χρήστου Κόντη περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.
Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (8/5), στις 11:00.
Θυμίζουμε πως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τους Κρητικούς η 5η θέση δεν οδηγεί πλέον στην Ευρώπη και συνεπώς τα ματς έχουν... διαδικαστικό χαρακτήρα.
