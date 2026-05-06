Πανσερραϊκός: Ξανά «καμπάνα» από τη FIFA
Οι παλιές «αμαρτίες» συνεχίζουν να κυνηγούν τον Πανσερραϊκό.
Τα «λιοντάρια» ενημερώθηκαν από τη FIFA ότι επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους, για οφειλές σε πρώην στέλεχος της ομάδας, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται ban στον Πανσερραϊκό.
Τις προηγούμενες φορές οι Σερραίοι τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις του και ξεπέρασαν το πρόβλημα. Έγινε άρση της ποινής και προφανώς το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και τώρα, για να μην έχουν θέματα.
