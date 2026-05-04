Αρης: Πλήγμα με Διούδη
Ο Σωκράτης Διούδης τραυματίστηκε στο ζέσταμα της χθεσινής αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, με τον γκολκίπερ του Άρη να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τη ζημιά καθώς όπως διαπιστώθηκε ο Έλληνας γκολκίπερ του Άρη έχει σπάσει το πέμπτο μετακάρπιο.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι άγνωστο το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
Ο Διούδης τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις κάτω από την εστία των «κίτρινων».
