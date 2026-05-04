Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση, έτοιμος με τη νέα σεζόν ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τραυματίστηκε πριν λίγο καιρό και κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιήσει επέμβαση, ώστε να είναι έτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας, με στόχο να αφήσει πίσω του μία κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς.

«Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Καλή ανάρρωση και γρήγορα πίσω στα γήπεδα, Ντεσπόντοφ», αναφέρεται στην ανάρτηση του ΠΑΟΚ.

Ο Ντεσπόντοφ με τη σειρά του ευχαρίστησε τον γιατρό και την ομάδα του: «Ευγνώμων στον καθηγητή Νικ φαν Ντάικ και την ομάδα του, για τη φροντίδα, τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του. Ειλικρινή εκτίμηση έγραψε ο 29χρονος εξτρέμ στα social media.