Μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι και την άλλη Κυριακή στο μείον έξι;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα μεγάλα του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, αλλά μένει σε πολλά μικρά και στο τέλος προσπαθεί να δει μπροστά.

Κι όμως! Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός του Μαίου, είχε πολλές ομοιότητες με το ντέρμπι των δύο ομάδων τον Οκτώβριο. Το κατάφερε ο ΠΑΟΚ και μένει όρθιος, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση.

Το 3-1 δεν αποτελεί απάντηση σε κανέναν! Ειδικά στους τοξικούς, τους πνευματικά και νοητικά προβληματικούς (ειδικά στα social) που πριν από κάθε ελληνικό ματς ψάχνουν ποιος θα… στηθεί σε ποιον. Έψαχναν κάτι τέτοιο και για τον ΠΑΟΚ! Αλίμονο αν δίνουμε σημασία σε τέτοιους ανθρώπους. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Αυτό αρκεί. Από εκεί και πέρα ήθελε να κερδίσει για να μείνει ζωντανός στο πρωτάθλημα. Και… κέρδισε! Για άλλη μία φορά!

Για να τελειώσει αυτός ο αγώνας 3-1 έπρεπε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να βγουν μπροστά κάποιες από τις προσωπικότητες της ομάδας. Το έγραφα και χθες! Ήταν μονόδρομος! Πρώτα ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε με κάποιον τρόπο ένα μεγάλο ματς και μετά θα περιμέναμε τη βελτίωσή του! Έτσι ισχύει και τώρα. Η ομάδα του Λουτσέσκου κέρδισε έναν εξαιρετικό αντίπαλο που εκτός έδρας γιγαντώνεται λόγω του αγωνιστικού του στυλ. Ομάδα που εκτός έχασε μόνο τον Οκτώβριο από Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και ΠΑΟΚ! Και τώρα ξαναχάνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τον Δικέφαλο! Με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος να έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε αναμέτρηση όπου οι ασπρόμαυροι έπαιζαν χωρίς εφτά!

Σε πολύ-πολύ δύσκολο ματς ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και τώρα αναμένεται να εμφανιστεί και πάλι! Όταν κερδίζεις με τέτοιο τρόπο, αυτόν τον αντίπαλο, διώχνεις τον φόβο που έχεις για την αποτυχία όπως πολύ καλά εξήγησε σε μία εξαιρετική του παρουσία στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου.

Θα δούμε και τη συνέχεια. Μέχρι τότε πάμε σε αρκετές σημειώσεις μου…

* Άκουγα χθες στην τηλεόραση… «Μα μπορεί να είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά να χάνει με 3-1;» Φυσικά και γίνεται στο ποδόσφαιρο! Αρκεί να το καταλαβαίνεις όμως ως παιχνίδι…

* Το άλλο; Ο Ντέλιας χθες ακούμπησε την μπάλα πρώτη φορά στο 30΄. Έδωσε όμως δύο πάσες στα γκολ και έκανε την παρουσία του πιο αισθητή. Ακόμη και αν αυτές οι πάσες μπορεί να στόχευαν αλλού… Και τι έγινε; Ο μάγος πάντα μάγος θα είναι...

* Ο Γερεμέγεφ κρίνεται ως ανεπαρκής γιατί έτσι «πρέπει» για πολλούς και διάφορους λόγους! Μάλιστα… Από τον Ιανουάριο και μετά που παίζει στον ΠΑΟΚ, ποιος από τα φορ ελληνικών ομάδων έχουν πετύχει περισσότερα από αυτόν; Ακριβώς όπως τον ήθελε ο ΠΑΟΚ: Να μπει άμεσα ως μεταγραφή Ιανουαρίου και να δώσει νούμερα.

* Ο Ζαφείρης έκανε σπουδαίο ματς. Ο Ζίβκοβιτς όπως πάντα «μίλησε» στα δύσκολα. Ο Λουτσέσκου σκέφτεται πώς τον έχασε κι αυτόν 45 μέρες και τα μαλλιά του ασπρίζουν με τρομερούς ρυθμούς. Εκτιμώ πάντως ότι με τον Παβλένκα έκανε λάθος ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Άργησε να τον θυμηθεί!

* Ο κ.Μεντιλίμπαρ βάζοντας στο 90΄ τον Ταρέμι και τον στόπερ Μπιανκόν αντί του Ρέτσου, τι ακριβώς ήθελε να «δηλώσει» στο ματς; Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση -ειδικά- του Ρέτσου μετά από τέτοια κίνηση!

* Ο Μπάμπα που κατά την υποκειμενική μου άποψη δεν επηρεάζει τον Τζολάκη, από ποιο ακριβώς πλάνο φαίνεται ξεκάθαρα οφσάιντ και δεν καλύπτεται από τον Έσε;

* Από τον ΠΑΟΚ προαναγγέλθηκαν αλλαγές στην ΠΑΕ. Ήδη έχουν αρχίσει οι κινήσεις… Φάνηκαν και στο γήπεδο.

* Μακάρι να μπορούσα να γράψω όσα μου είπε ο Λουτσέσκου μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου. Ξέρει τόόόσο μα τόσο καλά τι γίνεται και έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας του. Θα τα πει ο όμως ο ίδιος σύντομα.

* Και μία ευχή για το τέλος: Μπορεί ο ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή το βράδυ με οποιονδήποτε συνδυασμό αποτελεσμάτων, να είναι και πάλι -έστω- στο μείον έξι από την ΑΕΚ; Ας γίνει κάτι τέτοιο και βλέπουμε μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια…