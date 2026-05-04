Οι Ντομαγκόι Βίντα και Πέτρος Μάνταλος ζούσαν έντονα το ντέρμπι από τον πάγκο της ΑΕΚ, ενώ έδιναν οδηγίες στους συμπαίκτες τους.

Οι Ντομαγκόι Βίντα και Πέτρος Μάνταλος είναι από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ της ΑΕΚ, έχοντας και τον ρόλο των αρχηγών στην ομάδα. Μάλιστα αμφότεροι το τελευταίο διάστημα ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους για ακόμα ένα χρόνο με την ΑΕΚ, δείγμα του πόσο σημαντικοί είναι στο ρόστερ.

Τόσο ο 37χρονος Κροάτης στόπερ όσο και ο 34χρονος Έλληνας χαφ είναι παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και συχνά κατά τη διάρκεια των αγώνων δίνουν οδηγίες στους συμπαίκτες τους από τον πάγκο, εφόσον δεν βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

Αυτό έκαναν και στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής, ζώντας έντονα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο η Ένωση μπορεί να έμεινε στο 0-0, αλλά κατάφερε να αυξήσει στους έξι βαθμούς τη διαφορά στην κορυφή.

Η κάμερα της ΑΕΚ έπιασε πολλές φορές τον Βίντα και τον Μάνταλο να είναι όρθιοι στον πάγκο και να φωνάζουν στους συμπαίκτες τους, δίνοντας και αυτοί οδηγίες, ενώ στο ημίχρονο ο Βίντα μίλησε στους κιτρινόμαυρους στη φισούνα τη στιγμή που έβγαιναν για την έναρξη του δευτέρου μέρους.

